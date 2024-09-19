RIHANNA經典MET GALA戰袍現場看！中國頂級高訂設計師郭培大型展

【郭培/ 展覽/時裝/高訂】相信很多人仍清楚記得Rihanna在2015年MET GALA驚艷全場的黃色「煎餅裙」，原來這襲長裙是出自中國首批當代時裝設計師郭培之手。她不僅是第一位受巴黎高定公會（Fédération de la Haute Couture et de la Mode）正式邀請的中國設計師，也在2016年登上《時代》雜誌全球100為最具影響力人物榜。



最近郭培攜超過四十件作品來港辦展，也是她在東亞地區首個大型作品展，作品融會中國傳統工藝、世界各地文化和剪裁，極具觀賞價值。



郭培（M+）

郭培是現今全球最富盛名中國高級定製時尚藝術家之一，作品致力復興中國傳統刺繡工藝，同時傳承源自十九世紀歐洲的高級定製理念、精神、製作模式，設計生涯迄今近四十載。「郭培：藝想天開」將展出四十多件郭培原創時尚作品，展覽分為五部分，凸顯其跨越地域與文化事業發展。

「郭培：藝想天開」第一部分涵蓋《心靈花園》和《童夢奇緣》兩個系列（M+）

第一部分「生命之悅」主要涵蓋《心靈花園》和《童夢奇緣》兩個系列，結合了郭培對大自然之想像與其個人回憶。其中《心靈花園》作品中層次密集絲綢象徵成長，而短裙外層面料花卉刺繡和手繪元則呈現花園景象。郭培自 1990 年代開始致力復興中國傳統手工藝，將之改良後應用到此系列中，她憑這一系列從 2016 年起連續五年獲邀在巴黎高級定製時裝週品發佈作品。

「郭培：藝想天開」第二部分「東方新說東方新說」（M+）

Rihanna 2015年於MET GALA穿著的《黃皇后》為郭培設計（M+）

第二部分「東方新說」則展示取材自中東著名民間故事集《一千零一夜》的《一千零二夜》系以及融合了中國古代神話和宮殿主題之《東宮》，2015年Rihanna在MET GALA所穿《黃皇后》便在此部分展示，參觀者可以近距離觀賞重達25公斤裙擺上極細緻刺繡圖樣。

《青花瓷》同樣是郭培郭培代表作之一（M+）

此部分另一經典作《青花瓷》同樣值得一看，其設計設計靈感以及頭飾用料均源自明清時期的古瓷花瓶和摺扇，可以說是賦予古典設計和古玩以新生。

其後第三部分作品更具玩味，作品源於各地建築設計，譬如《傳說》系列以聖加倫大教堂壯觀天頂畫和室內壁畫作靈感，富含宗教意象；而《建築》系列則是將西方歷史建融合至時裝當中。

圖片右側為《大金船》（M+）

展館另一側就展示了神話啟發作品，分別有龍年設計之《龍的故事》以及她第五度參加巴黎高級定製時裝週期間發佈之《極樂島》系列，後者系列中代表作《大金船》花卉藤蔓圖案極度複雜華麗，展示設計師對往生之處的想像。

展覽最後一部分展示了奠定郭培設計地位的《大金》（M+）

最後一部分展示其高級定製作品，主要圍繞郭培如何在設計中表達時間和重生概念。《輪迴》系列探索自然循環往復與生生不息的意義，涵蓋日夜更替、人生歷程等主題；而《遇見》系列中，郭培則以非傳統面料和對比強烈的色彩組合為設計語言。在這部分展覽最值得一看絕對是她在2006年首個高級定製系列發佈會中壓軸作品《大金》，作品揉合佛學概念以及西方宮廷設計，令她榮膺中國國際時裝週最佳禮服設計獎，奠定其在國際高定舞台上位置。

【展覽詳情】

名稱：郭培：藝想天開

日期：2024年9月21日至2025 年4月6日

地點：M+地下大堂展廳

