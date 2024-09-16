多件李小龍《精武門》《龍爭虎鬥》道具展出　同場有BTS、NBA藏品

【展覽/拍賣】同一展覽可以看到逾40件李小龍生活以及電影生涯文物，甚至還能看Michael Jackson、BTS、Taylor Swift、籃球以及足球明星展品？



朱利安拍賣行本月將舉行首場香港拍賣「武動傳奇:王者風範」，最近就面向公眾舉行預展，匯集來自音樂、娛樂及體育界眾多王者級人物的珍藏。不僅能看到李小龍《精武門》雙節棍電影道具，還能看到BTS《Life Goes On》全員MV服飾以及高比·拜仁在洛杉磯湖人比賽時穿著球衣等，不論你是武術、音樂或是體育愛好者，都相當值得一看。



「武動傳奇:王者風範」展覽現場（Julien's Auctions）

《精武門》《龍爭虎鬥》道具50年來首次香港亮相

展覽最大重點便是40件李小龍珍貴文物，出生於三藩市的李小龍回港發展演藝事業後，參演了《唐山大兄》、《精武門》和《猛龍過江》等多部經典電影，成為蜚聲國際武打巨星，這次我們將有機會近距離看這些電影中曾使用道具及訓練器材，也會是此批拍品50年來首次在香港公開亮相，機會難得。

在《精武門》一著名道場打鬥場景中，李小龍獨自對抗所有日本空手道高手，當時他使用的一對道具雙節棍便在這次展品行列中。雙節棍按照李小龍要求製作，特別為其身高及體重定制，而棍身自然「流紋」設計則讓人聯想起雄偉農民武士形象。

李小龍《龍爭虎鬥》使用過的格鬥拳套為本次展品之一（Julien‘s Auctions）

而另一經典道具，則是他在《龍爭虎鬥》使用過的格鬥拳套。只要是看過電影，相信都會對李小龍和洪金寶開場打鬥場面有印象，當時他佩戴了這雙格鬥拳套。拳套能露出手指，讓李小龍能夠擒抱對手，同時在指關節處和手部後側墊有加固皮革，減少衝擊時所造成傷害。開場打鬥場面是李小龍在 1973 年英年早逝（享年 32 歲）之前拍攝的最後一個打鬥場面，距離電影在香港首映僅六天。

電影道具以外，更有李小龍訂制並親自使用的木人樁，以及他不少親筆簽名手繪插圖，可以看到李小龍為各種角色之動作編排，此前甚少有機會能近距離觀賞。

從BTS服裝到Taylor Swift道具

「武動傳奇:王者風範」展覽圖片，圖為BTS曾穿著服飾（Julien's Auctions）

展覽另一部分則展示了各流行音樂巨星曾使用物品以及服裝，其中包括BTS全員在《Life Goes On》MV所穿著服飾，MV講述了樂團成員因 COVID-19 大流行而被隔離在公寓裡的故事，故展品亦多為家居服裝樣式。

「武動傳奇:王者風範」Taylor Swift相關展品（Julien's Auctions）

展覽同樣有Taylor Swift為Fearless巡演定制之一雙靴子以及Eras巡演中佩戴的黑色爵士帽，兩者均有其親筆簽名，甚至還能見到《Anti-Hero》MV中一幅油畫。

「武動傳奇:王者風範」Michael Jackson相關展品（Julien's Auctions）

另一重點展品則是Michael Jackson曾在柏林穿著過的灰白色牛仔外套，全身採用玻璃水鑽裝飾，他以黑色筆於內襯簽名，上面寫著「Love Michael Jackson」。

勒邦·占士、 C朗球衣同場展出

「武動傳奇:王者風範」展覽圖片，圖為勒邦·占士以及高比·拜仁球衣（Julien's Auctions）

對體育迷來說展覽看點同樣不少，譬如是是籃球界傳奇勒邦·占士（LeBron James）為高中小隊效力時期所穿著23號球衣。他也以這球衣登上《體育畫報》（Sports Illustrated）封面，當時年僅17歲。 拍攝結束後的晚上，他身穿同一球衣參加高中籃球比賽，拿下32分和七個籃板，這場比賽標誌著勒邦·占 士傳奇職業生涯開端，同場還展出了高比·拜仁2013-14年洛杉磯湖人比賽時戰衣。

「武動傳奇:王者風範」展覽圖片，圖為C朗拿度以及美斯球衣（Julien's Auctions）

對於足球迷來說，看點可能就在於2018年歐洲冠軍聯賽決賽對陣利物浦時，Adidas為C朗拿度頒發之皇家馬德里隊球衣，以及美斯2022年洲際超級盃比賽版阿根廷球衣。所有展品現場拍賣將於本月28日舉行，有興趣讀者亦可以率先到其網站參與網上拍賣。

【展覽詳情】

名稱：武動傳奇：王者風範

地點：太古廣場L1（近連卡佛）

日期：即日至2024年9月27日

