張大千最巨幅《巨荷》首度亞洲展出　揭秘創作秘辛展示畫荷新境界

【張大千/ 水墨畫】張大千是中國最受藏家歡迎的藝術家，也曾經是世界上最暢銷的藝術家，與其好友畢加索的成績不遑多讓。張大千一生創作力無限，平均每年創作畫作可達500幅，風格多變的他尤以潑墨風景畫最為聞名於世，作品以中國傳統為基礎，是為將中國水墨傳播世界的重要推手，他於1960年創作的一幅鉅作《巨荷》，是傳世尺幅最大之作，當年被視為進軍國際畫壇的宣言，志不在賣畫，卻是引起西方人注意及重視。這幅鉅作於60年代僅在巴黎、巴西及紐約展出過，近日終於登陸香港，是首次在亞洲展出的難得機會。



張大千最巨幅作品《巨荷》（圖片來源：蘇富比）

《巨荷》六連屏高3.6米，寬8米，採用張大千珍藏的丈二乾隆內庫紙6張、明末清初之吳天章墨，為了創作此畫，更為其專門興建大畫室，所用墨之多，需要舉家幫忙磨墨，在完成之際，張大千甚至體重驟降5公斤，可見得工本之大，辛苦非常。張大千一生畫荷無數，其中的潑彩荷花達到出神入化之境，早期主要臨摹大師名作，短時間內掌握了出眾的技巧，接著建立自己的畫風，賦予荷花更多神態，晚年在潑墨及潑彩上造詣非凡，開闢了荷花的新境界。荷花自古以來被佛家視為淨土之物，而張大千早年亦曾出家百日，「大千」乃是當時的法號，他還多次隱居山野，可見得荷花能夠代表到他的心境，成為了一生情意結並常以此入畫，他居住過的地方多數都設有荷花池。

張大千為了創作《巨荷》，為其專門興建大畫室（王之一攝）（圖片來源：蘇富比）

此作具有澎湃、飄盪之動勢，彰顯其豪邁奔放的氣魄。作畫之時，張大千委託其好友、攝影記者王之一拍攝記錄，在其著作《我的朋友張大千》記述了作畫的經過，指出完成之際張大千連鬍子也白了。作品於1961年首展於巴黎塞努奇亞洲藝術博物館並大獲成功，令到張大千的名號隨即名動天下，及後繼續於巴西聖保羅「雙年藝展」及紐約赫希爾艾德勒畫廊舉辦之首場美國個展展出，並被美國《讀者文摘》以14萬美元購入，直到1982年於紐約蘇富比釋出，再轉入「補拙齋」收藏，從此不再示人，至今逾60載重現於世意義重大。

賽努奇亞洲藝術博物館《巨荷 ─ 張大千筆下巨製》展覽現場（圖片來源：蘇富比）

張大千與畢加索（圖片來源：蘇富比）

張大千的好友、資深新聞工作者黃天才在《張大千的後半生》一書中記錄，張大千曾向他解釋創作《巨荷》目的是向外國人介紹中國傳統水墨畫，至於畫作尺幅之巨則旨在引起西方人注意，在歐洲、南、北美洲展覽過之後得到好評，令他覺得中國傳統水墨終於在西方藝壇揚眉吐氣。張大千當年所處的是中國繪畫面臨西化抉擇的年代。早在20年代，他便開始周遊中國各地名山大川，於40年代更遠赴敦煌臨摹壁畫，令他的畫風得到變革，在50年代起在海外度過長達30年的時光，當中在巴西居住了17年之久，在那裡促成了與西方藝術大師畢卡索的相遇，成為了中西藝術史上一次歷史性的交流。70年代移居台灣直到1983年辭世，享年83歲。晚年的他將潑墨潑彩與早年的經驗結合，糅合中西集其大成，呈現出豪邁的個性，畫風介乎於抽象與具象之間，形式上與西方的抽象表現主義及行動繪畫有些許異曲同工之妙。張大千諸多畫風之中，尤以晚年的荷花最具抽象意味，其磅礴氣勢甚至有超越荷花作為花卉的本質，開創了畫荷的新境界。

《巨荷》創作過程（王之一攝）（圖片來源：蘇富比）

張大千的《巨荷》對當代藝壇有著重大的意義，為創作此鉅作心力交瘁，並非常人所能理解，最後，節錄一段王之一在《我的朋友張大千》書中細述的創作過程：

「一天下午，大千先生捲起短衫的衣袖，將磨好的墨汁，一碗一碗的倒在紙上，看來十分可怕，我在旁看得提心吊膽，無法想像如何處理，墨潑完以後，將畫室門鎖上，不許任何人入內走動，讓它自然風乾，這些工作也不過半個多鐘頭，大千先生即下樓捧了一個蓋碗茶杯獨自飲起茶來了，他不講話，閉目深思，看得出心思很沈重，原來他在計劃如何處理他剛才潑下的那些墨團團。……這樣一連幾天，仍舊看不出什麼眉目，只看見新地毯上東一塊墨漬，西一堆顏料水漬，大千先生毫不在意這些，只顧在那些宣紙上比畫。數日後，張夫人和葆蘿將墨團團的宣紙一張一張抬到畫桌上，大千先生又用毛筆將每個墨團團連接起來，又加上荷花一朵一朵點綴上去，又將六張宣紙拼在一起，果然是一幅構圖完整的巨荷圖。⋯⋯



巨荷圖完成了，大家鬆了一口氣。張夫人說：『下次再畫這樣的大畫，最好能訂做一架磨墨的機器吧！看起你一碗一碗的倒下去，一點也不心痛，那裡知道磨墨人的辛苦，磨得兩手發酸，心裡發毛，這個罪也真不好受。』⋯⋯



完成後，大千先生又恢復往日的神情，繼續擺龍門陣。我從旁觀察他老人家，體重至少減輕五公斤，鬍子也白了不少。不過，他愉快的心情，補償了這些天的辛苦。」



展覽詳情

展期：即日起至2024年9月25日



地點：香港蘇富比旗艦藝廊（中環干諾道中8號遮打大廈）

