模仿大師Richard Pettibone逝世　曾二創Andy Warhol多件標誌作品

【Richard Pettibone逝世】以模仿大師作成名的藝術家Richard Pettibone，享年86歲。二次創作是現化藝術家的常用手法，二創向來帶有諷刺及批評的態度，同時會衍生出版權問題。可想而知，在上世紀二次創作是一門多具批判性的手法，在60年代，一位以模仿大師作成名的藝術家Richard Pettibone，憑著對藝術的熱愛不斷挑戰藝術的界限，就連Andy Warhol、杜象這些大師也難逃Pettibone之手，使觀眾不禁從中思考藝術品及藝術市場的價值，可惜這位作風另類的大師早前已不幸離世。



60年代的Richard Pettibone（圖片來源：Sotheby's）

Richard Pettibone是一位別具影響力的美國藝術家，成名於普普藝術興起的年代，也是後普普藝術的代表人物之一，常常對20世紀的藝術提出了創造性及幽默的批判，藉著創作著名藝術家作品的微型複製品吸引到大眾的眼球。雖然版權及原創性向來是藝術界極為著重的原則，但使用複製手法是他故意為之的，為複製品增添了一層額外的諷刺意味，他亦並非完全的100%複製，複製品往往在尺寸上與原作有著明顯不同，使人理解到這是創作並非單純的複製，藉此探討藝術價值的本質。

《Roy Lichtenstein, 'Seductive Girl'》，1964（圖片來源：Phillips）

《Marcel Duchamp "Bicycle Wheel"》（圖片來源：Phillips）

在1938年出生於加州洛杉磯的Richard Pettibone，在1962年於當地的名校Otis college of art and design畢業獲得碩士學位，隨之展開了創作的生涯，開始創作一些著名藝術家的複製作品，例如殿堂級的Pop Art普普藝術大師Andy Warhol、美國「極簡主義」之父Frank Stella以及獨創了網點畫法、常以卡通人物入畫的普普藝術家Roy Lichtenstein等。那怕是成名已久的杜象作品也是Pettibone複製的對象。

《Roy Lichtenstein, Woman with Flowered Hat》，1963（圖片來源：Phillips）

這些大師們的創作手法多以挪用（Appropriation）為核心概念，例如Andy Warhol的金寶湯、瑪麗蓮・夢露肖像；Roy Lichtenstein的米奇老鼠、唐老鴨、大力水手等；還有杜象擅長運用現成物來創作。當時盛行的普普藝術，創作的過程看似比起傳統的藝術風格更為簡易、更易量產，也帶有更多的商業化、速食文化意味，使得藝術市場迅速擴張，有見及此，Richard開創了一門模仿的藝術，讓自己、藝壇及大眾反思藝術的價值及變化。他被稱為杜象的「狡猾學徒」，Andy Warhol是他主要的靈感來源之一，他有一系列的金寶湯畫作，相當忠於Andy Warhol的風格，卻將自己與他的名字並列在畫上。

《The Marriage of Reason and Squalor Stacked》（圖片來源：Christie's）

還有一些以假亂真的簡約畫作，靈感來自Frank Stella的作品，Stella專注於物料及畫作的本身，作品名字往往與畫作並無關係，創作時亦沒有注入一絲象徵性或情感內容，其名句：「What You See Is What You See.」反映出創作理念。很多人認為Pettibone的模仿是在嘲弄Stella，但他亦明言自己相當欣賞對方，只是對這種藝術風格本身存有懷疑，如果大家都是在「無意義」地於畫布上塗上顏料，那麼該如何判定這些畫作的價值高低？相信他在複製和提問之前已經知道複製品的價值永不會高於原作，這個行為反而顯得出他在致敬複製的對象，只是當大師作品不能被撼動之時，還是希望大家以藝術的角度去欣賞作品，卻非單純地拜倒在名氣、宣傳或商業價值之上。

《Andy Warhol, '32 Cans of Campbell's Soup'》，1962（圖片來源：Christie's）

Pettibone一生作品無數，曾分別在紐約現代藝術博物館、費城當代藝術學院、邁阿密當代藝術博物館等地展出多達200件以上的作品，最具爭議的一次展出相信是1964年在Ferus Gallery舉行的展覽，這裡是Andy Warhol首次展示其金寶湯畫作的畫廊，Pettibone的作品惹來了無數的強烈反應，甚至有些藝術家憤怒地高呼「這不是藝術」，但Pettibone卻能理直氣壯地回應：這或許是最糟糕的藝術，但也是藝術。他有著非常獨特的視角以及在創作時需要的辨識能力，成功在當代藝壇道出了藝術品盛載的價值，並使人重新思考模仿與創新的關係，持續探索藝術的可能性。