《再見繪梨》繼《驀然回首》後　再探創作與觀眾微妙關係｜湯禎兆

如果《驀然回首》已如此勾魂攝魄，那麼藤本樹一年後的《再見繪梨》，除了更上層樓外，我也找不到更適合的形容了。《驀然回首》和《再見繪梨》當然是前後呼應的姊妹作，尤其是在核心主題上更進一步思考拓展。

文：湯禎兆｜原題：當藤野遇上優太



《再見繪梨》（封面）

《驀然回首》中創作人與受眾／粉絲的關係，在《再見繪梨》中重構再現。《再見繪梨》中的優太曾經有兩次企圖自殺的時刻，先是母親紀錄片遭非議，於是上天台打算輕生；後來是繪梨死後長大成人，不幸再遇家庭慘劇故打算在上吊自殺——前者是失去觀眾（粉絲）的寄托；後者是喪失繆思的象徵，由是層遞性地令優太覺得失去了人生意義。

《驀然回首》（劇照）

那其實是把《驀然回首》中的藤野再造重生的一次過程：六年級的藤野放棄校刊上的四格漫畫，正是失去觀眾（粉絲）同步的成長歷程；至於京本之死，當然也就是繆思塵封自責黑魔力纏身的難關。藤野和優太，一男一女，一為漫畫宅一為電影蟲——要留意兩人入宅成蟲均拜繆思所賜，藤野因不及京本而廢寢忘食鍛鍊畫功；優太被繪梨困在電影室內補課。

構思脈絡其理同一。

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