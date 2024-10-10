風景攝影師Kelvin Yuen為港爭光　從飛鵝山拍到荒野極地世一之路

年輕香港風景攝影師Kelvin Yuen（袁斯樂）早前憑一系列於極地取景的荒野作品，奪得「國際全景攝影大賽」（The Epson International Pano Awards）的總冠軍，成為首位香港攝影師贏得這大賽的最高殊榮。



《Wilderness）（2023），攝於阿根廷，2024年國際全景攝影大賽（The Epson International Pano Awards）公開組總冠軍系列作品兼自然組第三名。（相片由Kelvin Yuen / EastPro Gallery 提供）

「國際全景攝影大賽」是全球最大規模的風景攝影比賽，今年雲集95個國家，逾4千多位攝影高手參與其中，Kelvin Yuen（袁斯樂）的「Wilderness Expedition」系列作品成功突圍而出，一口氣贏得公開組總冠軍、自然組冠軍及最佳航拍影像獎共三個獎項，同時更成為唯一一位華人同時擁有《年度國際風景攝影師大賽》及《國際全景攝影大賽》的「年度攝影師」榮譽，為港爭光。

《Power of Nature》（2024），攝於桂林，2024年國際全景攝影大賽（The Epson International Pano Awards）公開組總冠軍系列作品兼自然組冠軍及最佳航拍影像獎。（相片由Kelvin Yuen / EastPro Gallery 提供）

有「野孩子」稱號的Kelvin，先後克服了氣候與地形等嚴峻考驗，即使面對零下40度的嚴寒和高原反應，也無阻他的決心，在那些杳無人煙的「無人之境」按下快門，留下完美結合山野與藝術的絕世美景照片。

《Mountain of Divinity》（2023），攝於西藏，2024年國際全景攝影大賽（The Epson International Pano Awards）公開組總冠軍系列作品。（相片由Kelvin Yuen / EastPro Gallery 提供）

為了拍下美麗照片，Kelvin不惜攀山涉水走訪世界各地的荒野，他在今年國際全景攝影大賽（The Epson International Pano Awards）得獎作品中，公開組總冠軍系列作品兼自然組冠軍及最佳航拍影像獎的《Power of Nature》（2024），攝於中國桂林；而另一公開組總冠軍系列作品《Mountain of Divinity》（2023），則攝於西藏；至於公開組總冠軍系列作品兼自然組第三名的《Wilderness》（2023），由44張相片疉合而成，Kelvin於寒冬季節走到阿根廷Patagonia的Monte Fitz Roy，當時這個高海拔的險峻陡峭如同冰封閉般，Kelvin獨自在那邊取景，排除萬難下終拍下星空與山脈如夢似幻的美麗自然影像。

【Kelvin在荒野極地的拍攝實況】

今次並非Kelvin第一次揚威國際，他自18歲開始接觸攝影，九年前在飛鵝山拍下《野孩子追夢的天空》，贏得「2015國家地理全球攝影大賽青年組」冠軍後，開始探索香港的地質自然景觀。其後，Kelvin衝出香港，走到世界各地的極地荒野取景，並以一系列自然作品於《2020年度國際風景攝影師大賽》成為首位華人獲得總冠軍。於這個領域內不斷探索鑽研，開展了「荒野探索」拍攝項目追逐極致的荒野，這些年來遠赴不同國家城市的無人區拍下照片，最終成就出香港世一的傳奇。