傳奇編輯都築響一《Tokyo Style》：重新定義東京居住美學與文化

撰文：moom bookshop
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「現在想想，新版《Tokyo Style》竟然能在初版 30 年後由 Apartamento 出版，這簡直就是一場小奇蹟啊！」——都築響一

從電視節目到雜誌，拜見豪宅名邸的媒體何其多，如果說那些談論的都是「生」——關乎生產建築也關乎產製形象——那日本「圈外編輯」都築響一風靡一整個世代的代表作《Tokyo Style》，談的毋寧是如何「活」。生與活從什麼時候開始脫鉤，風格就趁機從中間的縫隙悄悄鑽進去，鬆動類型的界線。
文：moom bookshop｜圖片來源：都築響一《Tokyo Style》

都築響一《Tokyo Style》（圖片來源：https://moom.cat/l/71K33v）
都築響一《Tokyo Style》（圖片來源：https://moom.cat/l/71K33v）

「我別無選擇，就這樣買下生平第一台大片幅相機，加上當時沒汽車，只好把裝備綁在機車踏墊上，就用這副模樣在東京兜了兩年多，而那就是我變成攝影師的契機。」都築響一寫道。甚至在當時，他還得自掏腰包請屋主暫且躲去街角喫茶店，才能在採光多半不足的斗室內，用長曝煉就一張張毫無疏離感也不造作的畫面，搭配精簡的人物介紹、日常作息、屋內各角落或物件說明，揭開東京住所的真實居住狀態。

都築響一《Tokyo Style》（圖片來源：https://moom.cat/l/71K33v）
都築響一《Tokyo Style》（圖片來源：https://moom.cat/l/71K33v）

新版《Tokyo Style》的開本及裝幀方式，都保留了原版刻意諧仿精裝時髦室內設計書的大氣派頭，並加上煥然一新的設計。30 年倏然流逝，新版後記也回望自我表達方式豐富多元的類比時代，藉此討論作品所勾起的懷舊之情；另一方面，出自都築響一老友——作家 Barry Yourgrau 之手的前言，則思索「雜亂無章、堆積如山」的東京秘密基地，加碼聊聊那些室內小宇宙的光譜如何「從下流到奇異，也能從龐克擺盪到卡娃伊。」

都築響一《Tokyo Style》（圖片來源：https://moom.cat/l/71K33v）
都築響一《Tokyo Style》（圖片來源：https://moom.cat/l/71K33v）

《Tokyo Style》邀讀者走入世界前幾名的大都會日常生活，拍拍坐墊指點明路，帶我們活得更像自己，也更貼近在地社區。「隨便坐啊」，都築響一彷彿用一貫滿懷好奇又隨興的調調招呼著路人：「其實這種生活方式也挺不賴的啦。」

都築響一《Tokyo Style》（圖片來源：https://moom.cat/l/71K33v）
都築響一《Tokyo Style》（圖片來源：https://moom.cat/l/71K33v）

都築響一於 1956 年生於日本東京都，1976 年至 1986 年於甫創刊的流行生活文化雜誌《POPEYE》、《BRUTUS》擔任自由接案編輯，，主要撰寫當代藝術、建築、設計、都市生活等類型的相關報導。1989 年起，花費 3 年編輯共 102 本書的當代藝術全集《ArT RANDOM》，呈現 80 年代的全球當代藝術動向。1993 年出版《Tokyo Style》後，將範圍擴大至關西市區，於 2001 年出版力作《租賃宇宙》，期間也編輯了一套共 20 本的攝影集《Street Design File》，集結業餘人士的優秀設計。探訪日本各地奇妙景點《Roadside Japan 珍奇日本紀行》不但贏得木村伊兵衛攝影獎，也開啟一場長期計畫，直到如今，他仍持續在日本和海外的路上記錄各種 roadside 奇景，目光常投向祕寶館、小酒館、地下演歌歌手等業界忽視的無名生活面貌或創作活動。2010 年，在廣島現代美術館舉辦堪稱生涯回顧展的《HEAVEN——穿透社會之窗一窺日本》。

都築響一《Tokyo Style》（圖片來源：https://moom.cat/l/71K33v）

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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