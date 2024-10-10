承載夢境與荒誕的繪畫詩人　中國藝術家荊智勇｜亞洲藝術新星100

【繪畫/當代藝術】近年在社交平台上，有位中國藝術家作品頗受矚目，他一些作品更在發佈數秒內便告售罄。他就是從2018年便開始在Instagram、抖音等社交平台發佈作品的「兜四爺」荊智勇，一度被稱為「神秘網紅畫家」。他以獨特視角和繪畫語言，探索現代人內心世界，刻劃出一幅幅介於夢境與荒誕現實的心靈風景。



荊智勇1982年出生於天津，儘管父母皆為工人，並無藝術背景，他仍憑著對繪畫熱愛考入天津美術學院油畫系，並在畢業後逐漸練就獨特繪畫語言。其風格冷靜且富有張力，常以黑色幽默方式回應當下社會狀況，作品融合了大量影視元素，如《教父》、《這個殺手不太冷》、《沉默的羔羊》等經典電影，以及Miffy、米奇老鼠、麥當勞叔叔、聖誕老人等流行文化符號。這些符號在他眼中已成為全球通用、大眾熟悉的表情符號，而非西方專屬，在他作品中承載著不同情感和意義。

其畫作中常見元素包括廣闊大海、無垠天空和神情莫辨人物，這些作品不僅表達了他對外界觀察，也反映了他對內心世界深刻探索。不少人會從荊智勇作品聯想到Edward Hopper和René Magritte，兩位藝術家都對他的創作產生了重要影響，在其作品中可以看到如Hopper筆下的孤獨人物，亦能窺探如Magritte富有哲學意味創作手法。

荊智勇部分創作靈感來自美國電影《鬼魅浮生》，特別是影片中主角——一個身體被白布覆蓋、只露出雙眼形象，這成了他探討現今時代疏離和冷漠的重要元素。

宇宙太空和宇航員則為荊智勇另一常見創作主題，超現實場景為其創作開闢新空間，得以探索未知世界，也引發對人性和生命意義之思考。同時他筆下經常出現血、槍、火、爆炸等元素，但在他眼中，這些並非總是暴力象徵，有時更像是他築起的「保護傘」，給人溫暖與安全之感。

荆智勇每逢發布新作幾乎都會快速售罄，而貼文也動輒便獲數千讚，能看到其作品能觸及到群眾面貌極廣。「兜四爺」不時在社交媒體發佈新作，有興趣讀者不妨關注IG帳號，了解其最新動態。