年度優秀製作《曖昧》今年載譽重演　再次引起話題｜何故專欄

《曖昧》是一段源於「偷看」的美味情緣，演員有火花，導演有心思，劇本有共鳴。



《曖昧》由鄭國偉編劇，方俊杰導演，文瑞興助理導演，劉守正、趙伊禕、黃慧慈和周偉強主演，於2021年首演反應熱烈，其後榮獲第三十屆香港舞台劇獎最佳劇本，以及年度優秀製作，劉守正、趙伊禕和周偉強，亦分別獲提名第三十屆香港舞台劇獎最佳男主角（悲劇/正劇）、最佳女主角（悲劇/正劇）和最佳男配角木（悲劇/正劇），2024年載譽重演，再次引起話題。



《曖昧》海報

《曖昧》跟鄭國偉的早期代表作《最後晚餐》一脈相承，「香港不盡是歌舞昇平，人人幸福。華燈背後，還有我們不能忽視的故事。」這既是《最後晚餐》宣傳上的分享，也可以作為《曖昧》的背景。與此同時，《曖昧》延續了食物在鄭國偉劇本裡的重要性，如果說《2月14》是三個「吃Tiramisu的女人」在跌跌碰碰中尋找真愛，《各位起筷》就是四個「打邊爐的男人」在逆境中尋找人生方向，《曖昧》卻是一對「偷食」的已婚男女在充滿暗湧的婚姻裡尋找自我的定位和出路。

《曖昧》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《曖昧》講述全職爸爸陳志勇（劉守正 飾）和家庭主婦王霞（趙伊禕 飾）相識於孩子的幼稚園門外，每天接送放學時的相視與閒談，醖釀出一段似有還無的曖昧關係。王霞是新移民，跟梁廣仁（周偉強 飾）是一對老夫少妻，看似相敬如賓，彼此卻未能同心，陳志勇跟妻子李愛玲（黃慧慈 飾）不只有重重矛盾，彼此的關係更已陷入僵局，某程度上，他們相遇的那個公園，正是他們的避風塘。

《曖昧》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《曖昧》各位主角都有精彩表現，趙伊禕早在《閃亮搖曳的雪》已令人留下深刻印象，今回她略帶鄉音地演活了新移民家庭主婦，實在是惟妙惟肖，很喜歡她突然對陳志勇說出「衰嘢」、將橙子塞進陳志勇嘴裡、跟陳志勇一起在「氹氹轉」上的浪漫片段，不經意地流露出既成熟又帶點稚氣的動人韻味，令人眼前一亮再亮。劉守正的沉鬱，跟周偉強的開朗，形成了強烈的對比，也讓「陳志勇」這個角色變得更立體。然而，更厲害的是黃慧慈，雖然出場不多，但兩夫妻爭吵的一場正是全戲的高潮，黃慧慈比《姊妹》時更收放自如，讓觀眾更能感受到這段婚姻的無奈和絕望。

《曖昧》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《曖昧》以一個「公園」作為主場景，包含了前中後景的舞台，既簡單又複雜，可算是匠心獨運，負責佈景及服裝設計的邵偉敏，以及負責燈光設計的楊子欣，都應記一功，連同負責作曲及音響設計的馮璟康，讓一段平凡的「曖昧」關係得以昇華。

《曖昧》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《曖昧》的場刊裡，有一篇鄭國偉撰寫的導賞文章【《曖昧》的前世今生】，讓我們清楚「王霞的過去」和「陳志勇的未來」，也明白「當下」的重要性。與此同時，鄭國偉的「編劇的話」竟然以陳志勇的角度出發，文末「他要好好運用這三小時，細味品嚐奶茶，重新思考人生。」也許，《曖昧》不只讓我們和陳志勇一起反思婚姻的意義，而是「重新思考人生」。然而，借用方俊杰的「導演的話」，「生命中的缺陷有時候需要他人來填補」，王霞也許未必可以完全填補陳志勇「生命中的缺陷」，但鄭國偉說「他們在當下收到神給他們的禮物」，陳志勇應該已遇上「美麗的瞬間」。

《曖昧》雖然沒有大團圓結局，卻有種真實的傷感和親切感，雖然未能為我們提供婚姻和人生的圓滿答案，卻讓我們明白「Life must go on」，也許，這就是「曖昧」的真諦。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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