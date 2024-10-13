《茶餐廳的親善大使》體現港人特質　選擇令人夢想成真｜何故專欄

「同大家玩完遊戲，係時候解開茶餐廳嘅謎團喇！大家有冇聽過『茶餐廳七不思議事件』呢？」



2024年10月5日，「回憶中的香港味道」餐飲劇場第四回，《茶餐廳的親善大使》讀劇演出，移師在「九號飯堂」進行，繼續為大家帶來「食住玩，玩住食」的有趣餐飲體驗。



圖片來源：筆者

《茶餐廳的親善大使》改編自收錄於《回憶中的香港味道3》裡的同名短篇故事，2024年1月28日於灣仔歷史悠久的檀島咖啡餅店初演，3月3日火速重演，《回憶中的香港味道3》裡另一短篇故事《一千零一個開心的理由》，先後於4月21日及5月9日，結合彩虹邨的文化導賞團，在同樣有歷史有故事的金碧酒家舉行後，《茶餐廳的親善大使》以全新劇本再度跟大家見面。

《茶餐廳的親善大使》由資深舞台劇演員邱萬城繼續領銜主演，全新劇本加強了「親善大使」跟「客人」的互動，也增添了香港飲食文化的資訊，問答遊戲換上更多過癮抵死的茶餐廳術語，而獎品分別是卡樂B原味薯片、卡樂B熱浪香辣味薯片、以及四洲脆脆蝦餅，都是屬於我們的「回憶中的香港味道」。

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《茶餐廳的親善大使》作為「餐飲劇場」，以私人派對的模式，將九號飯堂變成「互動參與式情境劇場」，嘗試推廣及傳承代表的性香港「茶餐廳文化」。在「客人」踏進「九號飯堂」的一刻，「演出」已經開始了！穿上侍應制服的邱萬城，化身「茶餐廳的親善大使」，熱情地迎接和招呼不同「客人」，安排他們入座，並且記錄他們所點選的ABCD餐和飲品。

《茶餐廳的親善大使》在「九號飯堂」的活動，有別於檀島咖啡餅店的安排，是在下午進行，正好配合劇情中「下午茶餐好抵食？」的討論，而ABCD餐分別是上世紀七十至八十年代香港經濟繁榮「大時代」的奢侈飲食方式「魚翅撈飯」、九號飯堂鎮店之寶「悅和豉油雞飯」、香港茶餐廳特色食物之一「焗茄汁豬扒意粉」、以及好考功夫的「銀芽肉絲粉麵」，選擇比一般茶餐廳更豐富、也更有意思，而且每一款都好好味！是日例湯就是「老黃瓜煲排骨」，清熱去濕，好飲又有益。然而，最重要是不只凍飲不需要加錢，就連紅豆冰、鹹檸七等特飲都不用加錢，Happy Together！

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「茶餐廳，其實係一個有好多唔同選擇，可以令大家夢想成真嘅地方！」

「ABCD餐只係最廉價、最基本嘅『選擇』，未必係你心頭好嘅『選擇』，甚至有可能係嘅冇『選擇』中嘅『選擇」。」

「而作為一個識得茶餐廳餐桌禮儀嘅好客，應該好清楚自己想要乜嘢，簡單一句，就係『毋忘初衷』。遇到啱心水嘅ABCD餐，只係bonus！」

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《茶餐廳的親善大使》在跟「客人」的各種互動中，可算是一次又一次有趣的實驗。這次的ABCD餐，我們起初以為A餐的「魚翅撈飯」應該最受歡迎，甚至有可能超過一半的「客人」都會選擇這款很有代表性的香港美食，怎料只有三成左右的「客人」點了A餐，最受歡迎的竟然是B餐，接近四成「客人」支持！而且，C餐和D餐都不乏支持者，結果有點令人意外！更令人意外的是三款禮物，最受歡迎的竟然是脆脆蝦餅，並非我個人最愛的熱浪薯片。一再出乎意料的結果，果然是各有心頭好，正好呼應《茶餐廳的親善大使》的主題：「選擇」。

《茶餐廳的親善大使》在「九號飯堂」的私人派對圓滿結束，感恩和大家一起渡過了愉快且充實的下午！期望可以盡快跟大家再見面，一起毋忘初心，溫故知新，學習和反思「茶餐廳的餐桌禮儀」！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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