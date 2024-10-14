德國攝影大師Herlinde Koelbl　以鏡頭探索世界透視人性與權力

攝影是創造力的體現，攝影師總是以獨特的視角影響著世界。被譽為當代最偉大的德國攝影師，Herlinde Koelbl早前因為其攝影成就被Leica授予「徠卡名人堂獎」，她的一幅作品亦被評選為「2024徠卡年度影像」。這位卓越的藝術家，其作品不僅捕捉了人類的多樣性，深刻探討了權力及社會現象，在過去50年間創作出豐富的作品，當中最著名的作品《權力的痕跡——當權後的轉變》對德國政界人士進行了長達8年的觀察及記錄。最新作品《變形記》（Metamorphoses）則一反向來擅長的人類容貌記錄，轉而關注迷人的自然世界。



Herlinde Koelbl（圖片來源：Leica / © Johannes Rodach）

Herlinde Koelbl於1939年出生在德國林道（Lindau），最初從事時尚領域的工作，直到70年代才發現了攝影這一創作媒介。透過朋友的幫助下她開始嘗試拍攝並迅速找到了攝影的熱情，之後開始為雜誌拍攝作品，這些攝影故事會配上人物採訪甚至被拍成紀錄片。多年來Koelbl一共推出過20多本攝影集並獲獎無數，包括卓越勳章、德意志聯邦共和國功績勳章和巴伐利亞功績勳章等。

《Das Deutsche Wohnzimmer》（圖片來源：Leica / ©Herlinde Koelbl）

Koelbl的首部作品為1980年出版的《德國客廳》（Das Deutsche Wohnzimmer），此作帶有社會學研究性質，使她開展了以人為中心的創作方向，從中探索人類的情感賦予作品豐富的深度和層次。其後，她的作品常常聚焦於社會、政治及文化變遷，結合紀實影像與人物個人陳述的拍攝手法備受讚譽，例如在1989年出版的《猶太人人像》（Jewish Portraits），以黑白照片及長篇採訪記錄猶太倖存者，透視出人性與歷史的複雜性，讓觀眾重新審視德國歷史。來到1991年，她專注於觀察德國政界，為期8年詳細地探討權力如何影響個體的生活和面貌，《權力的痕跡——當權後的轉變》（Traces of Power – The Transformation of People Through Governance）系列作品展示了15位高層政治家和商界領袖隨時間變化的面貌，尤其是德國聯邦議院議員Angela Merkel，作品中往往選用極簡的背景，使得觀眾的注意力完全集中在被攝者身上，完全地呈現他們的內心世界。

《Traces of Power - Angela Merkel, 1991–2021》（圖片來源：Leica / ©Herlinde Koelbl）

在《權力的痕跡》之後，1991年至2021年Koelbl持續拍攝和採訪Angela Merkel，過程中她當選德國第一位女總理直至卸任。30年來收集了這位總理的肖像，從中反映出她的政治生涯軌跡，集結成具有影響力的作品《Angela Merkel: Portraits 1991—2021》。Koelbl最重要的拍攝手法是以不帶成見、保持好奇心、和中立的態度去接觸拍攝主題及受訪者。她開展《權力的痕跡》的動機主要是探索權力如何改變一個人，在《Angela Merkel: Portraits 1991—2021》中可以見到Angela Merkel的微妙變化，照片和訪談內容不僅關注她的政治生涯，而是深入探討她作為一個人所經歷的種種事情，包括她的工作、家庭生活及生活鎖碎事，由科學家成為重要政客及公眾人物，由最初的缺乏經驗和害羞，不擅於對鏡頭，年復一年地發展出自信，都一一表現在照片中的肢體語言上。整個過程不只是攝影上的挑戰，也是一種心理上的探索，證明人是多面向的。

《變形記》系列作品（圖片來源：Leica / ©Herlinde Koelbl）

Koelbl在早前獲得「徠卡名人堂獎」之後，現正於在德國的Leica威茲勒畫廊舉辦攝影展，其中展出最新系列作品《變形記》，系列的一幅作品也同時被評選為「2024徠卡年度影像」。系列以古羅馬詩人奧維德的《變形記》為靈感，關注對象由人類社會轉向自然界，專注於盛開的花卉和植物，雖然主題有所變化，但鏡頭下的重點依然是變化、成長、衰敗與重生，以凋萎的花朵追溯轉瞬之美，從中引發了人類與自然之間的深刻聯繫，帶領觀眾陷入對生命循環的深思。