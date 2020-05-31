【低成本創意】泰妹用美食雜貨cosplay明星　扮完再把衣服吃掉

95後女生Sine，從小就是一個胖女孩，身高155cm的她，最重的時候接近200斤。5年前，她用雞蛋、榴槤、鮮蝦等食物做成衣服，開始模仿大牌明星，然後再把衣服吃掉…… 至今，她模仿過的名人數以百計，其中既有泰國當紅明星，也有Rihanna、Taylor Swift、古天樂、容祖兒，以及中國的奚夢瑤。 憑着這些畫風逗趣的造型，她紅遍了整個亞洲，現在已月入兩萬，就連很多明星看到後，都稱讚她可愛，還邀請她參加見面會。

在這個以瘦為美的世界，她有自己的想法：

我喜歡那些身材苗條的女生，但我沒有想着要減肥，如果因為要苗條而放棄美食，那我寧願做個快樂的胖子。 Sine

按圖看看Sine的低成本cosplay模仿過哪些明星的造型↓↓↓

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自述：Benjaphorn Chetsadakan 編輯：莫竣威（一条）

我是Sine，現在跟家人一起，住在泰國中部的一個小城市裏。5年前，我就開始模仿各種好玩的人和東西，其中光是明星，就有150多位。

我從小就是一個胖姑娘，零食不離手。但我很愛美，小時候就喜歡打扮自己，我認為漂亮並不是瘦子的專利。

5年前，我在城裏開了一家時裝店，專門賣一些大碼服飾給那些跟我一樣的胖女生。但是生意很慘淡，我就想，是不是可以做些什麼來讓大家關注我的店？因為我很愛吃，一天除了三餐之外，還會吃各種零食、糕點、珍珠奶茶。食物是我的至愛，於是我就想到，不如把它們做成衣服穿在身上，模仿明星。

30包蝦片，讓我一夜爆紅

我第一次的模仿物件是荷里活明星Chloe Moretz，當時我模仿她穿上背心短褲，以及藍色人字拖。把外套披在身上，擺出與照片一樣的姿態和表情，拍下了第一個造型。可能是因為這次模仿沒有太多亮點，把照片發到網上以後，我並沒有獲得任何關注。

2016年的康城電影節上，泰國的一線女明星Chompoo Araya出席了法國的康城電影節。走紅毯的時候，Araya穿了一條珊瑚色的蛋糕裙。她的造型太漂亮了，在泰國引起了轟動。我也很喜歡這條裙子，想試試看模仿她的造型。在構思適合的材料時，我第一個想到的就是蝦片！我奶奶家就是做蝦片生意的，我對這種食物是再熟悉不過的了，它的顏色與Araya的裙子顏色非常相近，也能做出那種蓬鬆的感覺。

於是，我問奶奶要了很多蝦片，自己回到家後用油鍋開炸，再從市場買了幾十個透明的塑膠袋，把蝦片逐一裝進袋子，總共做了30多袋。為了做出蛋糕裙的層次感，我和家人花了一整天的時間，用繩子和膠帶把這些蝦片串了起來，最後穿到身上。

我像往常一樣，把完成後的作品照片發佈在了Facebook和Instagram上。沒想到，一下子就有幾千人給我轉發和點讚，有人給我留言，說模仿得特別像，還說要幫我告訴Araya。

最讓我感到意外的是，Araya本人真的轉發了這張圖片。後來，我還得到了她的邀請，去參加她個人的一個慶功宴。在活動上，我穿了這條蝦片裙子，跟她拍了合照，真是太開心了！這30包蝦片，可以說是我人生的轉捩點。這個造型讓我一下子紅了，很多網友從此給我一個別稱，叫「蝦片小妹」。

低成本模仿，靠的是創意和堅持

從5年前開始，我一直堅持每週做一個模仿造型。通常，我會從時尚雜誌或者網上瞭解當季比較火的明星，留意她們參加頒獎禮或者拍攝時尚大片的造型，然後進行研究。我用來製作造型的材料，大部分是食物，比如：生菜、雞肉、鮮蝦、榴槤，小袋薯片等等。另一類就是家裏的日用品或者雜貨，像匙羹、衣架、塑膠袋、洗手間的刷子等等。通常，我會根據相片中人物服飾的元素和顏色，來匹配不同的材料。

為了每周一次的模仿，我一周至少去逛一次菜市場，採購適合的材料。去的次數多了，很多商販都認識我，會主動問我今天要做什麼衣服，還會跟我一起研究，選擇哪些材料來做造型更神似。低成本模仿，最講究創意和心思，要思考如何用最廉價、最常見的東西，打造出與本尊神似的效果，博得大家一笑。

這次我要模仿的是中國的Victoria Secret女孩奚夢瑤，我就選用了這種薯片，因為它的包裝袋顏色與奚夢瑤的裙子相近。背後的氣球造型，用的是晾衣架、燒烤架和燒烤鍋。每個造型的的製作時間都不一樣，簡單的一兩個小時就可以完成了。但為了保持新鮮感，我有時候會挑戰難度大一點的，這就需要一整天時間，甚至更久。通常，所有造型都是我自己一個人去製作，有時候我還會邊製作邊把材料吃掉，因為我實在管不住自己的嘴巴。

等到一切完成以後，我就會找來家人幫我拍照，他們都很支持我。至於多餘的食材，我會跟家人一起吃掉，或者分給鄰居。一些日用品，我會收起來，留到下次再有合適的造型，拿出來迴圈再利用。

看看Sine是如何製作造型，細節不簡單（按圖了解）↓↓↓

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不想為了身材放棄美食，我要做一個快樂的胖妞

自從我的模仿被大家熟知後，我獲得了很多不同的工作機會，還成為了電視台的美食節目主持人。月收入大概有5萬至10萬泰銖吧（約一萬多至兩萬多港元），對於一個大學生來說，這樣的收入算是相當可觀了！也算是在一個偶然的機會下，踏入了娛樂圈。

對於我的模仿，大部分網友都鼓勵我，說我很有創意。當然也有一些負面言論，說我的身材難看。我的身高只有155cm，最重的時候體重差不多有200斤。儘管我很胖，但當時我仍然很有自信，也沒有想着刻意去減肥，瘦成一道閃電。只是想通過運動，把我怕熱、容易疲倦和煩躁的習慣，通通改掉。

當然，我也喜歡看那些擁有苗條身材的女生，特別是一些中國的女明星，她們很美。但我是一個喜歡吃的人，從不挑食。如果為了身材苗條而放棄我喜歡的糕點、甜品，那我寧願選擇做一個快樂的胖妞，每天都能開開心心！

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