【歷史趣話】宋朝國力根本不弱？　重新理解金庸小說背景與細節

編按：不知大家在看武俠小說或武俠片時，有沒有想過到底大俠們是如何處理生活中的大小事，而下文作者便為大家解答這些問題，以及分析當時的社會背景到底是否與小說相同。

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也許刀光劍影來去太快，我們對於金庸世界的一眾大俠們，自然產生一種「女神不用上廁所」的概念，除了連連激戰、恩愛情仇之外，大俠們好像都不用打理個人衛生等生活大小事，管好拳頭武器即可，但摒除他們會武功之外，也跟一般百姓無異，還是一個需要柴米油鹽、離不開衣食住行的普通人。

大俠們好像都不用打理個人衛生等生活大小事。（《神鵰俠侶》劇照）

金庸不像古龍，金庸的武俠世界雖然架空，但大多建基於真實歷史背景，把虛構的武俠故事揉入真實歷史的框架之中，讓熟悉該段歷史的讀者更感津津有味，著名「宋粉」──學者吳鉤以現實角度出發，提出鮮有人留意的角度，以宋代史料為據，為讀者填補武俠們生活日常的空白，令社會生活史隨着刀劍衣袖動起來，毫不沉悶。

學者吳鉤為讀者填補武俠們生活日常的空白。（《倚天屠龍記》劇照）

「行走江湖的俠女們如何洗澡呢？」、「小龍女困於絕情谷，如何處理月事？」、「獨臂楊過如何剪指甲？」

雖然作者自嘲探討的問題「非常無聊」，與故事情節無關，但這與生活息息相關的小細節，又有誰能給個準答呢？這連金庸先生也沒有多花文字補充，吳鉤以平生所學，拉近讀者與眾大俠之間的距離，為再讀金庸小說帶來新感受。

舉洗澡一例，行走江湖的俠女們怎樣洗澡呢？是不用洗，還是得必須走到河邊才行？那冬天怎麼辦？雖然不愛洗澡的大俠還真的有，就像《射雕》的「妙生書生」朱聰（「全身油膩，衣冠不整，滿面污垢，看來少說也有十多天沒洗澡了…」）但作者指出宋朝江南人極愛清潔，所以大俠們都很愛洗澡，被逼流浪的為異例。當時宋人開設了大大小小的浴室、澡堂，叫作「香水行」，高檔低檔都有，所以離家闖江湖的俠女們還是有地方洗澡的，不用每次都跑到河邊去洗，而且還會用「肥皂團」，即係「番梘」。

《射雕》的「妙生書生」朱聰就是不愛洗澡的大俠。（《射鵰英雄傳》劇照）

除了能了解大俠日常瑣碎事的社會生活史，要更理解武俠世界的來龍去脈，當然要宏觀地了解大環境，例如宋代重文輕武的國策、社會制度、經濟方針、國家行政區域劃分等等。從無綫當年的《少年四大名捕》，四個主角為保家衛國，單槍匹馬前往敵軍前線送死，再到《射雕》，武功高強如郭靖黃蓉，都要死守襄陽，為保護弱不禁風的宋朝，不少高手犧牲，不少愛俠心切的讀者們都對恨鐵不成鋼的南宋咬牙切齒，為什麼宋朝就不好好生性？

《少年四大名捕》中，四個主角為保家衛國，單槍匹馬前往敵軍前線送死。（《少年四大名捕》劇照）

然而在史實上說，宋代「腐敗窩囊」卻是個誤解：對內來說，宋代開設不少良好制度先例；對外，面對來勢洶洶、英勇擅戰的蒙古帝國卻堅持了數十年不被打倒，縱使結局令人遺憾，但也沒令人垢病的弱。

且看看攻破南宋的蒙古帝國，國學大師錢穆有說過，蒙古帝國的實力在攻破南宋的過程中大大減弱，無力再向西攻去歐洲和埃及。當時蒙古帝國足花了四十五年時間才把重文輕武的南宋攻下，況且南宋奉行重文輕武，若多花資源在軍事上，也許可以抵擋更長時間，甚至能保住朝代。朝不保夕的南宋面對神一般的對手，沒有在數年時間內敗退，不也是很厲害嗎？

南宋奉行重文輕武。（《知否？知否？應是綠肥紅瘦》劇照）

宋代不少概念和制度都成了後代的模式，例如「軍無常帥、帥無常軍」的調配概念、還有莘莘學子力爭上游的科舉（公開考試）制度。

而且宋朝除了藝術發展之外，更「潮」得很，現在原宿街頭妹子的內衣外穿穿搭法，在宋朝時便出現了。

作為不少武俠小說背景的南宋，還有大大小小的趣事史料等待你推翻既有認知呢。

參考資料：《金庸群俠生活誌》、《知宋：寫給女兒的大宋歷史（上、下）》

內容提供：文不聊身

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【武俠小說】宋朝生活史和國力迷思」​】

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