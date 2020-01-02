【笑傲江湖】東方不敗更適合當教主？　令狐沖不懂任我行野心

編按：大家都知道東方不敗是《笑傲江湖》中的奸角，但其實從另一角度去看，東方不敗其實也不算太壞，甚至可能是適合當日月神教的教主人選！

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《笑傲江湖》中，東方不敗絕對是奸角，一來他的打扮妖異，二來練「辟邪劍法」的林平之與岳不群，也十分變態，我們對練《葵花寶典》的東方不敗，當然沒有好感。

東方不敗絕對是奸角？（《笑傲江湖II》劇照）

所以我們隨着令狐沖的視角，看着他救任我行，戰勝東方不敗，幫任我行重奪教主之位。

誰知任我行登位後，照樣要教眾喊「文成武德」等口號，還要一統江湖。

令狐沖就想：「坐在這位子上的，是任我行還是東方不敗，卻有甚麼分別？」

到底有沒有分別？東方不敗做教主，真的那麼壞嗎？

我們都知道，日月神教有侵略性，前有魔教十長老進攻華山，所以正派提起魔教都十分警惕。

後來東方不敗篡位當教主，要教眾喊口號，「千秋萬載，一統江湖」。

東方不敗做教主，真的那麼壞嗎？（《笑傲江湖II》劇照）

東方不敗當了十二年的教主，以他的武功，如果組織日月神教進行侵略，即使不能一統江湖，也會腥風血雨，不是一時半刻可以了結的。

但二十多歲的令狐沖，對日月神教也不太了解，就知道這十二年來，日月神教沒有大舉進攻正派。

東方不敗曾對任盈盈說：「後來修習《葵花寶典》，才慢慢悟到了人生妙諦。一個人生而爲女子，已比臭男子幸運百倍。我若得能和你易地而處，別說是日月神教的教主，就算是皇帝老子，我也不做。」

他當了教主後，確實荒廢教務，令日月神教內部一塌糊塗，但對正派來說，會不會是一件好事？

東方不敗他當了教主後，荒廢教務，令日月神教內部一塌糊塗。（《笑傲江湖II》劇照）

我們看看東方不敗任期內，日月神教有什麼行動，包括寵信楊蓮亭、追殺向問天、冤枉童百熊，確是忘恩負義，但皆是內部權力鬥爭，與正派沒什麼關係。

不但如此，東方不敗似乎沒有阻止教眾與正派來往，劉正風與曲洋來往，喊打喊殺的是嵩山派，日月神教沒有現身。

當然，他們始終是魔教，教眾的品德不好，平日可能也有奸淫擄掠，但至少沒有以教主為首，公開侵略，對正派造成嚴重威脅。

相反，任我行剛剛登位，就要滅恆山、攻少林武當，若非金庸先生安排他暴斃，可能會造成很大破壞。

相反，任我行剛剛登位，就要滅恆山、攻少林武當。（《笑傲江湖》劇照）

換句話說，假如你是正派高手，你希望魔教教主是一個很喜歡別人喊口號，還喜歡躲在房間繡花和談戀愛的變態；抑或外表正常，野心勃勃，整天琢磨着攻打各派的任我行？

所以說，做教主的是任我行抑或東方不敗，其實有很大的分別，只是令狐沖不懂分辨。

你怎麼看東方不敗這個角色？

你希望魔教教主是東方不敗嗎？（《笑傲江湖II》劇照）

作者簡介：陳美濤

中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「東方不敗：其實有多壞？」​】

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