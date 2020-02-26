近日由羅拔·柏迪臣（Robert Pattinson）飾演的最新《蝙蝠俠》電影，終於披露羅拔身穿蝙蝠俠造型的預告片，成為熱話。不過，相信也有不少人與筆者同樣，一說到蝙蝠俠，仍會馬上想起基斯頓·比爾（Christian Bale）的版本。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【基斯頓·比爾】眾人心中的蝙蝠俠男神 演技派男神部部佳作」，刊於01撐場】

他精湛的演技及迷人的氣質，為大家留下深刻的演出。而基斯頓作為一位敬業、出色的演員，也有眾多代表作，近年多次與奧斯卡金像獎擦身而過，不少影迷都大喊奧斯卡欠他一個小金人。以下將為大家介紹他的數部電影，並為男神賀生！

最近剛過生日（1月30日）的水瓶座男神。（《蝙蝠俠—夜神起義》劇照）

基斯頓早在童星時期，因主演名導史提芬·史匹堡（Steven Spielberg）的《太陽帝國》（Empire of the Sun；1987年）一舉成名。從四千多名童星參加的試鏡脫穎而出，而決定出演當時他年僅12歲。不過那彷彿與生俱來的演戲才能，使他獲得國家評論協會的最佳少年演員表演獎，這還是一個因他出色表演而設的特別獎。

（《太陽帝國》劇照）

接着的數年，他出演了不少主流的角色，譬如《小婦人》（Little Women；1994年）裏，溫文爾雅的勞里（Laurie）。不過他並不甘於做花瓶角色，故挑戰不同角色擴展戲路，例如在《紫醉金迷》（Velvet Goldmine；1998年）中，他飾演的記者不但曾是追星的小粉絲，更與伊雲·麥格高（Ewan McGregor）的角色發展同性情愫。而在2000年，他因於《美色殺人狂》（American Psycho）飾演高富帥但心理不平衡的連環殺手，而再次受到大眾矚目。

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而在2004年，敬業的基斯頓於《迷魂殺陣》（The Machinist；筆者比較喜歡臺灣譯名《克里斯汀貝爾之黑暗時刻》，事實亦是如此）開始了他瘋狂增肥又減磅的瘋狂之旅。當時他瘦骨嶙峋的情況，據說是透過長期不休息、只喝咖啡和吃蘋果而造成。對於他貫徹演員的修養之「變形記」，筆者表示實在有點心酸，不會在此詳寫，但相信大家看到劇照也對其地獄式訓練有一定認知。

對於他貫徹演員的修養之「變形記」，筆者表示實在有點心酸，（《迷魂殺陣》劇照）

隔年，首部基斯杜化·路蘭（Christopher Nolan）執導的《蝙蝠俠》三部曲，《蝙蝠俠—俠影之謎》（Batman Begins）上映。先不論基斯頓如何從那薄如紙張的身軀變成肌肉壯男的蝙蝠俠，他爭取蝙蝠俠是因為他被布魯斯·韋恩（Bruce Wayne，即蝙蝠俠本身）那偏執及黑暗的特質所吸引，他從漫畫中認知到這角色的魅力及可塑性。而他亦認為於這電影從現實、人性層面介紹蝙蝠俠，無前人做過，可重塑大眾對此角色的認識。他本人也承認這是一個艱巨的任務，但事實也證明他的血汗也沒被白費，而那些曾嘲笑的人是錯的，基斯頓出演的路蘭三部曲成為經典。在去年《The Hollywood Reporter》的調查中，在眾多版本中，基斯頓被列為美國第一位最受歡迎的蝙蝠俠演員。

他接着陸續接拍了不同類型的電影及角色：《死亡魔法》（The Prestige；2006年）的魔術師、《擊情手足》（The Fighter；2010年）的拳擊手、犯罪電影《騙海豪情》（American Hustle；2013年）的詐騙高手、聖經史詩片《出埃及記：神王帝國》（Exodus: Gods and Kings；2014年）的摩西等。基斯頓把每個角色都演繹得淋漓盡致，各有特色，如變色龍般話變就變，實令人讚嘆。以至華堅·馮力士（Joaquin Phoenix），即今年奧斯卡金像獎最佳男主角獎得主，也於接受美國演員工會獎最佳男主角時，公開對基斯頓的敬佩，還打趣問他可不可以演得差一次，不要每次都演得那麼好。

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個人而言，對他在《為副不仁》（Vice；2018年）中飾演美國副總統迪克·切尼

（Dick Cheney）特別印象深刻。首先戲中扮相或神情都高程度地還原切尼本人（包括體重），筆者一看到本尊的照片，馬上便能連繫到基斯頓的演繹，令人想起戲中那野心家如何一步一步掌握實權。再來就是基斯頓那恰到好處的節奏及演繹，時而歡樂時而嚴肅，使本片充滿黑色幽默的同時也令人沉思。而他亦因該片的演出，榮獲最佳音樂及喜劇類電影男主角，及奧斯卡金像獎的最佳男主角提名。

內容提供：雪話

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