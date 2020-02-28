【新冠肺炎】印度僅三人確診有原因？飲食習慣和香料助提高免疫力

藝文
撰文：
最後更新日期：

印度，在很多人心中都是一個衛生環境較差的國家，但在東南亞各國中，印度確診武漢肺炎只有三人，相對偏少，他們更已全數痊癒，速度之快令人咤異。

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「印度人防疫有方？」，刊於01撐場】

而且從武漢撤回的700名印度人中，竟亦無人確診，難道他們有什麼防疫秘方嗎？

【武漢肺炎】新型冠狀病毒全球肆虐　印度確診個案僅3宗惹關注

大家都說能生活在印度的人都有一個鐵胃，原來很大程度是因為他們的飲食習慣。印度人愛吃咖喱 ，而咖喱中有不少香料，都有增強免疫力的功效。別看咖喱好像很油，其實是因為主要香料「薑黃」中的薑黃素是脂溶性物質，在油中更易被人體吸收，達致消炎、抗氧化的功效。而薑可以祛寒，大蒜和洋蔥則有抗菌功用。印度人日日吃，夜夜吃，免疫力當然高了。印度有名的瑪莎拉茶其實也是用生薑、荳蔻、丁香等香料製作，性質溫和，當地人更會用它來治感冒呢。不過現時還沒有報告指出咖喱有抗疫之用，而且重點還是當中的香料，所以還是要謹慎購買。

不過現時還沒有報告指出咖喱有抗疫之用，而且重點還是當中的香料，所以還是要謹慎購買。（unsplash/Jason Leung）

另外，印度十三億多人口中，有三分之一是茹素。原來他們茹素除了不吃素，更是不會處理肉類，這是一種飲食習慣之餘，更是一種精神狀態。他們降低了對食的慾望，也不會對食物有太多奇怪的料理方法，自然減少又細菌病毒滋生的機會。而另外三分之二吃肉的印度人也較其他國家保守，不像中國人一樣會吃奇珍異獸，更別說蝙蝠或果子貍了。他們亦不會生吃肉類，因此很少會感染到動物病毒。

另外，印度十三億多人口中，有三分之一是茹素。（unsplash/Akhil Chandran）

印度的極端氣候也是主要原因之一。印度夏天最熱可達45至50度，而病毒其實比細菌和寄生蟲更怕熱，所以在高溫環境下不易生存，這也可說是印度人最大的「護身符」。

內容提供：森美健康

【新冠肺炎】「停課不停學」好聽不易做　雙職媽媽困難比想像多
【武漢肺炎】冠狀病毒可在表面殘留九天！應該如何避免感染？
【武漢肺炎】冠狀病毒經飛沫傳播　 外科口罩可擋病毒機率幾高？
【武漢肺炎】社會面對疫情日漸不安　三大方法舒緩焦慮情緒
【武漢肺炎】男性感染者會因睪丸炎不育？　腎臟功能恐同樣受損？
【武漢肺炎】紫外光燈殺菌有助防疫？　為何不可用燈消毒口罩？
【武漢肺炎】病毒快速複製演變且適應力強　免疫系統攻防戰佔上風

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

（以上文章內容為用戶提供，並不代表香港01官方立場及觀點）

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。