【擇洗溝宅男Jexi】人工智能有意識反抗人類？　喜劇暗藏警世訊息

很久很久以前，大家都說電影《未來戰士》（Terminator）中，人類製造出來的電腦系統反過來滅絕人類的世界是天方夜譚。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「鬼絲愛漫遊電影推介=擇洗溝宅男Jexi」，刊於01撐場】

其實智能產品操控人類的生活已經悄悄來到。Steve Job好歹都做到了，不是嗎？

《擇洗溝宅男》（Jexi）的劇情是主角依賴手機的程度是事無大小都呼喚智能助理幫忙解決（細想一下，鬼絲真的有朋友是如此重依賴）。他有天買來新手機後，發覺新的智能助理不聽話，它有意識地反抗主人的命令，簡直男主角抓狂。

他有天買來新手機後，發覺新的智能助理不聽話，它有意識地反抗主人的命令。（電影劇照）

當中主角如何與手機吵架、手機教授主角追女仔的過程中鬧出不少笑話。

特別是智能助理愛上主人而呷醋做出一系列的舉動，鬼絲真的邊看邊抱腹大笑。

當中主角如何與手機吵架、手機教授主角追女仔的過程中鬧出不少笑話。（電影劇照）

一個小小智能黑盒子的確帶來便利，也帶來不少好處（至少智能助理幫助主人抱得美人歸）。但是鬼絲好歹覺得人類變得低能並非智能。

大家可能依靠Facebook的提示，再也記不起任何朋友的生日。

當生活所有記憶在存放在手提電話，沒有電話在手時頓感無法如常生活。（電影劇照）

丟失手機當下感到極度無助，因為想找朋友親人幫忙時，腦海一片空白根本想不起任何人聯絡方法。

或者大伙兒食飯的時候，大家忙著whatsapp、刷Facebook，各自在黑盒子暢遊虛擬世界。一頓飯下來真正交流只有十句話。

還有很多很多時刻，鬼絲都覺得人與人之間疏遠了，只是親密的陌生人。

《擇》利用詼諧喜劇來警示大家避免過度依賴智能產品。（電影劇照）

《擇》利用詼諧喜劇來警示大家避免過度依賴智能產品，否則是倒過來被控制，分分鐘失去基本生活能力。

畢竟軟性勸告比命令形式更加受用，不是嗎？

內容提供：鬼絲愛漫遊

作者Facebook專頁：鬼絲愛漫遊

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