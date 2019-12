【CATS影評】上映後劣評如潮　為貓平反：這套戲本應就係冇主線

編按:電影《CATS貓》雖然有Taylor Swift的表演助陣,但電影上映不久便劣評如潮,究竟其華麗的舞台設計與奪目的視覺效果是否值得觀眾入場觀看呢?就看看下文作者的分享吧!

《CATS貓》繼2018年以音樂劇形式在港公演後,2019又透過電影形式來到香港。《CATS貓》公映後,受到不少影評人的批評。部分認為電腦特技太過火,人面貓、人面老鼠、人面蟑螂的外貌太過細緻,令人毛骨悚然;部分認為《CATS貓》是安德魯洛伊韋伯最編排得最差的音樂劇,故事情節混亂,沒有突出的人物性格。筆者認同前者的批評,電腦特技的確有點「變態」,但對後者的批評不敢苟同。

《CATS貓》繼2018年以音樂劇形式在港公演後,2019又透過電影形式來到香港。(《CATS貓》劇照)

《CATS貓》這部音樂劇本來就應該看成是一部由很多個講述不同小貓的小品組成的音樂劇。《CATS》的第一首歌《Jellicle Cats》(聚樂谷的貓)一開頭就唱出了《CATS貓》的整個故事: Jellicle songs for Jellicle cats. Practical cats, Dramatical cats, Pragmatical cats, Fanatical cats, Oratorical cats, Delphic-oracle cats(聚樂谷的貓唱着聚樂谷的歌。現實的貓,戲劇性的貓,獨斷的貓,狂熱的貓,雄辯的貓,會預言的貓)。總而言之,《CATS貓》一開頭就用《Jellicle Cats》告訴我們整部音樂劇或電影就是在說各類貓的故事,而其他曲目就是不同的貓唱着各自的故事。《CATS貓》並不是可以用平常看其他音樂劇或電影那種有一條主線,亦不能從講述主角故事的角度去欣賞的。相反,戲中的所謂「主角」維多利亞,只是用來把戲中各種貓的故事貫穿起來而已。接下來,我們看看究竟聚樂谷有什麼的貓,唱着什麼的曲目吧!

《CATS貓》這部音樂劇本來就應該看成是一部由很多個講述不同小貓的小品組成的音樂劇。(《CATS貓》劇照)

先略略介紹劇情,簡單來說,聚樂谷每年都會舉辦一次聚會,選出一隻貓,成為聚樂谷之選,有機會獲得重生。每隻貓都拼命為這項盛事安排歌舞表演。

一、只會吃玩睡的大懶貓:Jennyanydots (曲目:The Old Gumbie Cats)

Jennyanydots就是一隻大懶貓,只要有平坦的地方,她就會躺着,平常除了吃之外,就是睡,喜好是抓着一堆老鼠及蟑螂,訓練牠們唱歌跳舞,想藉着聚樂谷一年一度的盛事,令自己獲得重生,離開自己被養着的廚房。

Jennyanydots就是一隻大懶貓,只要有平坦的地方,她就會躺着,平常除了吃之外,就是睡。(《CATS貓》劇照)

二、喜愛站在C位的貓:Tugger(曲目:The Rum Tum Tugger)

Tugger天生就是喜歡歌舞,受其他貓的喜愛,即使十分調皮,其他較年長的貓都由得他。就像歌詞所說:「When you let me in, then I want to go out」(當你讓我進來,我就想走出去),他就是這樣一隻反叛又得人喜愛的貓!

Tugger天生就是喜歡歌舞,受其他貓的喜愛,即使十分調皮,其他較年長的貓都由得他。(《CATS貓》劇照)

三、遭人白眼的可憐貓:Grizabella (曲目:The Glamour Cats和Memory)

Grizebella年輕時曾經是一隻豔麗的貓,後來離開了聚樂谷,最後甚至淪落至獨自流浪街頭。Grizebella出場時,已經是個又老又殘的可憐貓,眼邊總是掛着淚水,鼻孔總是留着鼻涕,每走一步都被聚樂谷的貓唾棄。她又何曾想到,年輕時候一個決定,會把自己落得如此下場呢。

Grizebella年輕時曾經是一隻豔麗的貓,後來離開了聚樂谷,最後甚至淪落至獨自流浪街頭。(《CATS貓》劇照)

四、除了吃,也只會吃的大肥貓:Bustopher(曲目:Bustopher Jones: The Cats About Town)

Bustopher只是一隻為食的肥貓,會邊跳舞邊在垃圾桶內翻垃圾吃,甚至因為食物,墮入了邪惡的Macavity的陷阱,無法參加聚樂谷的宴會。筆者個人認為,電影版找來搞笑的James Corden飾演Bustopher,為這首歌的氣氛昇華了不少呢!

Bustopher只是一隻為食的肥貓,會邊跳舞邊在垃圾桶內翻垃圾吃,甚至因為食物,墮入了邪惡的Macavity的陷阱,無法參加聚樂谷的宴會。(《CATS貓》劇照)

五、曾幾何時風靡一時的劇場貓:Gus (曲目:Gus: The Theatre Cat)

貓如歌名,Gus年輕時是劇場的貓,飾演過不少名角。可惜歲月不饒人,如今的Gus老態橫秋,患上有麻痹症,連爪子都在顫抖(suffer from palsy, which makes his paws shake),衣衫襤褸,連老鼠也不再畏懼他(no longer a terror to mice or to rats)。歌曲講述Gus經過歲月的洗禮,再次鼓起勇氣,在一眾貓咪面前唱出他的風光事蹟。

貓如歌名,Gus年輕時是劇場的貓,飾演過不少名角。可惜歲月不饒人,如今的Gus老態橫秋,患上有麻痹症,連爪子都在顫抖。(《CATS貓》劇照)

六、聚樂谷的事頭婆:Old Deuteronomy (曲目:Old Deuteronomy)

原著中,Old Deuteronomy是一位男性,電影版改為女性角色,額外多了一份親切感。 Old Deuteronomy據說在很久以前出生,遠至維多利亞女王登基之前。說她就是事頭婆,是因為其他貓對她極為尊重,她亦是唯一一隻有權選擇誰是聚樂谷之選的貓。

原著中,Old Deuteronomy是一位男性,電影版改為女性角色,額外多了一份親切感。(《CATS貓》劇照)

七、百變魔法的魔術貓:Mistoffelees(曲目:Mr. Mistoffelees)

Mistoffelees是一隻懂變魔法的貓,可是他有時亦無法控制他的魔法。他身形細小,性格內向,沒有自信心。當事頭婆Old Deuteronomy被壞人抓走後,全靠聚樂谷一眾貓咪和維多利亞的鼓勵,經過幾番嘗試後,終於用魔法變回Old Deuteronomy回來。

Mistoffelees是一隻懂變魔法的貓,可是他有時亦無法控制他的魔法。他身形細小,性格內向,沒有自信心。(《CATS貓》劇照)

八、人見人憎的神秘貓:Macavity(曲目:Macavity:The Mystery Cat)

Macavity是《CATS貓》中遭通輯的大奸角,之所以神秘,是因為他會魔法,總會在作奸犯科後,消失得無影無蹤。故事中 Macavity為了成為聚樂谷之選,打算把其他參加聚樂谷宴會的表演者全部捉走,逼使Old Deuteronony推舉他獲得重生。

Macavity是《CATS貓》中遭通輯的大奸角,之所以神秘,是因為他會魔法,總會在作奸犯科後,消失得無影無蹤。(《CATS貓》劇照)

《CATS貓》裏面還有很多其他貓等着大家去聽牠們的故事呢!還有負責列車上秩序的鐵路貓Skimbleshank、喜歡搗蛋的貓情侶Mungojerrie和Rumpleteazer、愛玩貓薄荷的Bombaluria等等。Taylor Swift原創歌曲《Beautiful Ghosts》也不用錯過。

《CATS貓》裏面還有喜歡搗蛋的貓情侶Mungojerrie和Rumpleteazer。(《CATS貓》劇照)

筆者看到《CATS貓》還沒上映就劣評如潮,也要多說一句公道說話。電影版的音樂劇理論上一定會比現場版的音樂劇品質都要好。原因有二。其一,音樂經過電腦調節;其二,舞步錯了的話,演員可以重跳至正確為止。筆者過往看了這麽多次《CATS》音樂劇,問題不外乎是演員輕微走音,又或無法駕馭節拍,又或舞步跟不上音樂,又或舞步不齊。電影版因為先天優勢,固然比現場版好,亦有自己的欣賞價值。電影還未上映,就判死刑,太不公道了。

【編按:文章題目為編輯所擬,原題為「《CATS貓》:一部音樂劇,唱出一眾貓各自的故事!」​】

