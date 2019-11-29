【And Then We Danced影評】性別與戀愛議題：靈魂就應該如此單純

編按：在《然後我們跳了舞 And Then We Danced》中，男主角一直堅持跳舞，儘管跳舞不被家人所支持。而在實現理想的過程中，他亦發現了自己原來是一名同性戀者……

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多數國家幾乎都如E.M福斯特所云，他們不願接受人之本性，堅信人生有既定脈絡，只能導向光鮮亮麗的成功，愛情僅有單一方向性，只能長成婚紗與汽車廣告裡的幸福框架、理想藍圖，《然後我們跳了舞 And Then We Danced》不但承繼《以你的名字呼喚我》的同志議題，更從個體的性別認同挑戰整個傳統社會文化的性別意識，縱使有許許多多的似曾相識，但在那靈魂相對的眼神裏，再次看見了王爾德所形容人世間最為純潔的愛情樣態。

安德烈艾席蒙是這樣寫的，我們這一輩子只愛一次，有時太早，有時太遲，其他時候則有幾分蓄意。真愛代表的多重意含不只狹隘象徵浪漫主義者的無謂憧憬，而是當你單純因為一個人的存在而感受到生命帶來的種種深刻感受，好比喜悅流動、痛楚刺骨、對明天有更多期待、對生命有熱烈渴望，統稱為「活着」，不為以前，不為以後，不只是生存，而是真正的呼吸於這個當下，因為一個人，從他的視線裏我們才得以看見自己最美好的一部分。

安德烈艾席蒙是這樣寫的，我們這一輩子只愛一次，有時太早，有時太遲，其他時候則有幾分蓄意。（《然後我們跳了舞 And Then We Danced》劇照）

像是Carol與Therese，像是Elio與Oliver，也像這部電影中的Merab與Irakli，從愛慕之人口中聽到自己的名字，殷切期盼亦無法抵抗，彷彿發自內心深處的呼喚。跳舞從來就不只是跳舞而已，打從Iraki步入四面八方被鏡子圍繞的練舞室時，我們都聽見了那聲音，光線層層折射出無聲勝有聲的一呼一應，電影裏幾乎沒有任何言語，言語不存在於超乎言語的自然情感之中，唯有處於跳舞狀態才能隔絕外界所有干擾，大大方方滯留於只有彼此的空間，暴露陽光下的肢體語言無所遁形，必須誠實面對身體的慾望，最完美的舞蹈狀態就是靈肉合一。

男生舞動時必須符合世俗定義的陽剛氣息，還得同時散發純真如處女的氣息，喬治亞傳統舞蹈承載着國家文化的精隨，換言之不出藝術化的媚俗，成為一種極權力量。我們都會選擇性忽略本質上無法接受的事物，所以政治是媚俗的，愛情幻想也是媚俗的，媚俗終究不出人類境況的一部分，我們成長在如此社會，早已與媚俗密不可分，但在尋找自我的過程中持續看見綑綁軀殼的片面困境，唯一方式只能於無限衝突裏不停鎔鑄出脫胎換骨的靈魂。

男生舞動時必須符合世俗定義的陽剛氣息，還得同時散發純真如處女的氣息，喬治亞傳統舞蹈承載着國家文化的精隨，換言之不出藝術化的媚俗，成為一種極權力量。（《然後我們跳了舞 And Then We Danced》劇照）

因為一個人，短短的時間內Merab嘗盡大起大落，從擠身國家舞團的候選名單到自暴自棄受傷收場，他小心翼翼呵護必然熄滅的火焰，勇敢直視內心對於舞蹈的熱忱，人生因為次次重摔而越發昂首挺立，那絕非不應存在的陰柔，而是剛柔並濟陰陽並重，更是金庸早以參透的絕世武功思想本質，因為絕對的剛毅並非真正的強大。Merab身穿那一襲別具意義的傳統紅袍，散開的衣襬隨頓點十足的肢體虎虎生風，宛若在水面上竭力燃燒的一團火，帶著熱情、冷漠、狂暴與溫和，他終於認同了這副形體、身份、慾望與情感，拾起破碎的心化為藝術養分，光明正大而毫無保留地以最強烈的柔軟姿態對體制、對思想、對社會、對傳承，完成屬於自己的身體宣言。

因為一個人，短短的時間內Merab嘗盡大起大落，從擠身國家舞團的候選名單到自暴自棄受傷收場，他小心翼翼呵護必然熄滅的火焰，勇敢直視內心對於舞蹈的熱忱，人生因為次次重摔而越發昂首挺立。（《然後我們跳了舞 And Then We Danced》劇照）

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《然後我們跳了舞 And Then We Danced》」​】

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