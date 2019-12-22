【我女友見到鬼．影評】聖誕愛情電影推介　集搞笑恐怖浪漫於一身

冬天又來了。有些戀人會在假日一起窩在家中看聖誕愛情電影。今天我想介紹看一套韓國比較另類的冬日浪漫的電影《我的見鬼女友》（港譯：《我女友見到鬼》）。

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《我的見鬼女友》集搞笑、恐怖、浪漫三種元素，一次過滿足想笑、想攬、想鍚三個願望。電影中飾演男主角的李民基是一位魔術師，一次偶遇由孫藝珍飾演的女主角，被她身上的神秘氣質所吸引，便邀請她加入了表現團隊。

孫藝珍工作認真，待人有禮，但總拒人於千里之外，從不參加團隊聚會。這反而愈加及引李民基，不斷邀約孫藝珍參加聚會，想了解她更多，更會主動關心她。結果李民基卻發現孫藝珍能看到鬼魂，還會協助他們完成心願，例如：為交通意外死者舉報肇事司機，或是協助小孩子的鬼魂拯救他的爸爸。初時被嚇得不輕的李民基，還得要孫藝珍好好安慰他。而自從知道了孫藝珍這一大秘密後，兩人之間便打破了那無形的隔閡，更加親近，愈加親密。

女主角汝麗（孫藝珍飾演）是一個可以看到鬼魂的人，她的神秘氣質吸引了男主角兆邱（李民基飾演）。（《我的見鬼女友》劇照）

有一天他們兩人一起喝酒，有點醉意的李民基和已經喝醉的孫藝珍聊起恐怖片。

李民基：「恐怖片的女主角都不會談戀愛，那不是很奇怪嗎？」

孫藝珍：「如果她們談戀愛，就會是愛情劇，而不是恐怖片了。傻瓜！」

李民基：「為甚麼？她們不能談戀愛嗎？」

孫藝珍：「她們如果談戀愛了，就一點都不可怕啦！有人陪在身邊，又何必害怕。」

只要兩個人在一起，因為愛，互相扶持，便有了勇氣，克服恐懼，所以不用怕了。甚至連恐怖片也會變成愛情片。

雖然遇到惡鬼時，孫藝珍還會安慰李民基，還有講有笑，但自年少時便被惡鬼糾纏的她，因此家人都移民避開她、朋友都不敢見她、想交往的男生都被嚇跑了，人們都當她是怪物排擠她，她又怎會好受呢？她能安慰李民基是因為她堅強，但不代表她真的沒難過。有一次，她終於忍不住，在電話中跟只願意和她通電話的朋友哭訴：「我想我再也笑不出來了。我心好痛，我一點都不開心，我從來都沒有開心過，我會永遠過這種生活，孤獨死去。她說得對，有哪個男人會愛我呢？她問我寂不寂寞，我說我不寂寞，我說我一個人很開心，但我怎麼可能不寂寞呢！有時候，我好幾天都不說話，我不知道自己是死是活。我為甚麼老是要說：『我很開心！』如果我不說，我會瘋掉死掉的。我也想開心，我也想笑，我也想開心……嗚嗚……我也想開心啊！嗚嗚……」

孫藝珍飾演汝麗，因童年經歷一場意外車禍，之後可以看到鬼魂出沒。她的生活過得一點都不開心。（《我的見鬼女友》劇照）

這真令人心痛啊！幸好李民基終於鼓起勇氣與孫藝珍表白，兩人終於走在一起，孫藝珍終於有了幸福的笑容。

只是好景不長，惡鬼襲擊了他們，李民基也陷入昏迷。孫藝珍為了不再連累李民基，獨自出走，準備離開韓國。

李民基甦醒後，馬上衝到機場想挽留孫藝珍，並聲嘶力竭對她說：「當時我差點死掉，我還活着是個奇蹟。而我，真的很害怕跟你在一起。我總是覺得有甚麼東西偷偷接近我。我睡不着，你知道那有多難受嗎？我始終沒有辦法安心睡覺。但話說回來……那妳呢？如果我都這樣了。那妳呢？想到妳孤伶伶的一個人，我寧可讓鬼魂爬在我背上。還記得我說過，恐怖片女主角的事嗎？她們從來不會戀愛，她們必須孤獨寂寞，她們的尖叫聲才夠絕望。但是想到妳的尖叫聲，就快把我的心撕碎了。我想我是真的愛上妳了。」

李民基不是不害怕，但因為愛、因為心痛，他願意去面對恐懼。因為他要保護他所愛的人，寧可由自己去面對，也不願孫藝珍擔驚受怕。勇氣也不是指外在的力量，而是指內心的強大。因為有了想守護的人，令他願意犧牲，為她面對困難、挑戰和恐懼。

兆邱（李民基飾演）與汝麗表白，兩人終於在一起，但是好景不長。（《我的見鬼女友》劇照）

李民基找回孫藝珍後，孫藝珍說：「以後只會更辛苦啊！」

李民基回答：「愛情從來都不容易。」

對啊！愛情從來都不容易，但能找到一個互相扶持的人，值得大家去愛護、去守護對方，兩人一起努力去面對困難，不就是多辛苦也值得嗎？

電影中孫藝珍和李民基常常坐在一起喝熱朱古力，或是互相安慰，或是浪漫談情。戀人對妳的愛護，幸福滿滿的擁抱，不就像冬日喝一杯熱熱的朱古力，不但暖了手，更甜在心呢！

李民基也是在看着孫藝珍喝熱朱古力時愛上她的呢！

電影中兆邱（李民基飾演）與汝麗（孫藝珍飾演）常常坐在一起喝熱朱古力，或是互相安慰，或是浪漫談情。（《我的見鬼女友》劇照）

雖然我是單身狗，但也祝福各位能在浪漫的冬日裹，好好抱着另一半，一起溫着手、暖着心，一起看電影，一起愛護珍惜你的另一半啊！

內容提供：仰子

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【聖誕必煲愛情電影】《我的見鬼女友——戀人的擁抱是冬日裡最幸福的熱朱古力》」​】

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