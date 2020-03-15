【德古拉伯爵】吸血鬼原型真有其人　用刑殘酷死後被寫成溫柔紳士

編按﹕現今大家認識的吸血鬼角色都大多是富人性，跟人類相似有思考的能力，而最初賦予吸血鬼如此形象並加以普及，可以追溯到1897年出版的小說《德古拉》（Dracula），故事主角德古拉成為吸血鬼文化的始祖原型。而且事實上，德古拉這人物並不是憑空捏造，其原型來自歷史中的真實人物。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【吸血鬼傳說】德古拉伯爵原型」，刊於01撐場】

圍繞吸血鬼傳說作為題材的電影、電視劇愈來愈多，當中關於德古拉伯爵的描述尤其普及，而他更是根據真實歷史人物作為原型的。但他究竟是個怎樣的人，又如何跟吸血鬼聯繫上呢？

德古拉伯爵的原型是弗拉德三世·采佩什（Vlad al III-lea Țepeș），他在1431年（另傳1430年）出生於羅馬尼亞的特蘭西瓦尼亞，少年時曾跟弟弟拉杜一同成為奧斯曼帝國的人質，後來因父親及兄長遭暗殺，采佩什繼承父親的位置，並經過多重波折後，成為瓦拉幾亞公爵，亦於1459年起壓制瓦拉幾亞境內的貴族勢力，掌握統治權力。

1931年描繪德古拉的電影。（《德古拉》劇照）

當時，羅馬尼亞地區多國如瓦拉幾亞等，受到奧斯曼帝國的壓迫，甚至幾乎被吞併，而匈牙利王國則作為奧斯曼的抗衡勢力。瓦拉幾亞因得到匈牙利王國的支援，免遭奧斯曼佔領，並成為匈牙利的附屬國。

采佩什勇於對抗奧斯曼帝國，拒絕向奧斯曼納貢，每當使者前來催問供品，便會把其活活釘死，其後與奧斯曼交戰都勇猛帶兵打仗，將其擊退。雖然這讓他塑造成一位守衛了羅馬尼亞的英雄形象，但也不能不提他的用刑之嚴峻。他不僅對奧斯曼帝國的土耳其俘虜，更連對自己國家瓦拉幾亞的貴族、百姓也常用穿刺之刑，把人釘在尖樁上，因此采佩什後來別稱為「穿刺公」。不過如此刑罰於當時基督教或伊斯蘭教國家並非罕見，而該稱號之所以為人所知，也許是匈牙利人的刻意宣傳所致。

而在1462年，因奧斯曼扶助拉杜並聯合采佩什對付的貴族，奪去采佩什的王座，而他便投靠匈牙利王國求助，誰知被匈牙利國王軟禁多年，直至1474年,他在摩爾達維亞大公要求下被釋放，期間更改信天主教，並與匈王的妹妹結婚，失去信仰東正教的瓦拉幾亞國民的民心。而他雖然於1476年重掌瓦拉幾亞的政權，在同年（或隔年），他最終戰死在一場和奧斯曼的戰鬥中。另有說法，是被敵對的瓦拉幾亞貴族所暗殺。

《德古拉》描繪成現今流行文化所為人熟悉的，文質彬彬、魅力十足，又能控制思想的紳士。（《德古拉》劇照）

無論如何，采佩什之殘酷使他聞名，並於死後被渲染成恐怖的吸血鬼。而愛爾蘭小說家伯蘭·史杜克（Bram Stoker）便以他作為故事的主人翁，於1897年出版其著作的《德古拉》。書中德古拉的形象，顛覆以往對吸血鬼醜陋，又沒有思想的描寫，反而描繪成現今流行文化所為人熟悉的，文質彬彬、魅力十足，又能控制思想的紳士。本書發行後大受歡迎，不但使主角「德古拉」成為吸血鬼的代名詞，更作為經典吸血鬼小說，多次被改編成電影及電視劇等不同作品。

內容提供：雪話

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