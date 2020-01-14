Netflix新劇《德古拉》52歲丹麥影帝演活殭屍　與修女對戰成焦點

長久以來，吸血鬼題材長拍長有，曾改編成電影、電視劇、舞台劇、漫畫、電子遊戲等，例子多到不能盡錄。無論是1992年上映的《吸血殭屍：驚情四百年》（Dracula）、《Vampire Diaries》，還是《吸血新世紀》（Twilight）系列都大受歡迎，而Netflix跟BBC聯合製作的迷你劇《德古拉》（Dracula）已於日前上架。劇集由《Sherlock》班底製作坐鎮，並由丹麥演員Claes Bang主演，務求創造新一代德古拉伯爵！

共3集的原創迷你劇《Dracula》已經在Netflix上架。（Netflix圖片）

共三集的《Dracula》改編自愛爾蘭作家Bram Stoker在1897年創作的同名經典小說，劇集背景設定於1897年羅馬尼亞中西部地區的特蘭西瓦尼亞（Transylvania），主要講述吸血鬼德古拉伯爵（Claes Bang飾）依靠人類血液維生，並擁有長生不老之身。為了將更多人變成吸血鬼，德古拉伯爵決定要移居到當時勢力最強大的英國。同時，德古拉竟然遇上「吸血鬼獵人」凡赫辛家族（Van Helsing）後人Agatha修女（Dolly Wells飾），並開展一段正邪對決。

美劇迷或會覺得情節較慢 殺戮場面尺度高

今次BBC跟Netflix聯手重塑經典，打造魅力十足的「德古拉伯爵」，實在令人非常期待。每集長達1個半小時，由德古拉、Jonathan Harker（John Heffernan飾）及Van Helsing家族的聯繫開始講起，雖然每集有所關聯，但分開觀賞亦沒有問題，若閣下看慣了美劇，可能會覺得劇集節奏比較慢，但打着《Sherlock》班底的名號，已經夠晒睇頭。其實單聽到德古拉這個名字便聯想到鮮血，而劇組就以超大尺度來拍攝劇中的殺戮場面，務求將德古拉終極妖魔化。

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*注：內含少量劇透

在第一集《The Rules of the Beast》的中段，講述德古拉為了追尋已轉化為活屍的Jonathan Harker而化成狼去到修道院，並遇上膽識過人的修女Agatha。德古拉從狼的內臟「破繭而出」的整個嘔心過程完全展現觀眾眼前，這一幕的處理手法應該在其他劇集或電影都很少見，非常重口味。其後德古拉獲邀進入了修道院進行廝殺，更將修女斬首，鮮血四濺，不過對於偏向喜歡看血腥場面的筆者來說，這算是小兒科了。

「搣面皮」逐格睇：

不少劇迷在討論區討論的場面，而劇評人都大讚「搣面皮」戲碼夠新鮮。劇中講到德古拉除了擁有不死身，更有迷惑人心的能力，他能夠變成不同生物包括人類和動物，誘騙目標來吸取鮮血，德古拉自行撕下面皮的一幕絕對能挑戰觀眾的視覺極限！另外，亦有人表示劇集成功的主要原因就是選對了男主角飾演德古拉。畢竟出身貴族的德古拉已經500多歲，理應是個知書識禮、博學多才的Gentleman，所以劇組找來52歲、來自丹麥的歐洲影帝Claes Bang來飾演，絕對是有過之而無不及。

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