【韓國文化】泡飯文化植根深厚　起源原來跟戰爭與宗教有關

編按﹕韓國飯桌上常見的湯飯，其實扎根於韓國飲食文化逾百年，箇中原因你又知道嗎？

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「韓國逾百年的「湯飯」飲食習俗」，刊於01撐場】

不少人胃口不佳時都會選擇吃湯飯——將熬煮好的鮮湯加入米飯裏，再混搭其他食材一起吃，既美味又易入口。湯飯與粥不同，非但全無粥的那種黏糊和纏綿，反而條理清晰。如今，在各地都可以看到各種各樣不同的泡飯，做法也千差萬別。至於哪個地方的人最會吃湯飯，或最常吃湯飯，你能猜到嗎？

不聞不知，韓國人吃湯飯的習慣由來已久，根據古書《林園十六志》記載，韓國湯飯類總共有五十八種之多，例如先農湯、肉湯、排骨湯、鱈魚湯、加里湯、牛尾湯等等。漢城有名的醬湯泡飯相傳憲宗（1834至1849在位）國王也曾吃過。醬湯泡飯是當時趕集日在市場飯店裏架上一口大鍋，用劈柴燒起來的火熬出來的。趕集人走幾十里路後，以醬湯泡飯喝上幾杯馬格利酒（韓國的一種米酒），馬上就可以解除疲勞。

事實上，韓國之所以有「湯飯」的飲食文化，有其歷史因由。韓國過去歷經戰爭洗禮，國民生活條件極差，加上古代韓國人家裏人口多，食物一般都是有限供應的，而最好的方法就是以泡湯的方式來吃，這樣大家就能分享到來之不易的食物，發揮其「療飢」作用。此外，韓國民族是屬於那種老早就定居下來的農耕文化圈，不像遊牧民族那樣需要帶備乾性食物四處居住，因此有條件發展「湯飯」這種飲食文化。

韓國的「湯」文化亦與信仰有關，由神農思想中形成的「先農湯」就是如此。韓國從新羅時代起就有祭農神的習俗，分先農祭、中農祭、後農祭，其中先農祭還延續到漢末。以前的皇帝在驚蟄（每年3月5日開始至3月20日結束）過後的第一個亥日丑時，率領文武百官、百姓在先農壇祭農神，祭祠完後臣民分享祭物，因為那麼多人要分一條牛來吃不現實，所以只能用牛肉來燒湯了，後來就叫做「先農湯」。

一鍋湯飯可以讓一家人分享來吃。（unsplash／Markus Winkler）

韓國是一個集團意識重於個體意識的國家，湯的存在與其他固體食物不同之處在於，它可以分給很多人吃，畢竟在集體生活中，不能允許個體的選擇，但在崇尚個人主義的西歐國家就少見有湯飯文化的出現了。

內容提供：花師奶

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