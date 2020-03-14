【朱古力】比利時頂級品牌Pierre Marcolini製作秘訣：熱情最緊要

編按﹕平時大家吃朱古力，會不會好奇究竟是如何製成呢？今次帶領大家進入朱古力國度，為你解密美味的秘訣。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【Pierre Marcolini】比利時頂級朱古力究竟如何煉成？熱情正是大師的秘密」，刊於01撐場】

相信喜歡朱古力的你，也知道比利時為盛產朱古力的國家。而於眾多競爭中能突圍而出的朱古力牌子，一定有勝人之處。在一期《松子的未知世界》（マツコの知らない世界）中，朱古力愛好者楠田枝里子，為大家罕有地公開介紹，世界頂級的比利時朱古力品牌Pierre Marcolini的朱古力工廠！

世界頂級的比利時朱古力品牌Pierre Marcolini的朱古力工廠。（節目截圖）

在進入朱古力工廠的夢幻國度前，想跟大家介紹一下Pierre Marcolini本人。他不僅被譽為最好的比利時糕餅師（Premier pâtissier glacier de Belgique），還曾獲歐洲糕餅師（Coupe européenne de pâtisserie）的冠軍，及身為比利時皇室御用的朱古力師。而這品牌之所以大受歡迎，也在於他對挑選可可豆及材料等相當講究，親力親為，更環遊世界只為尋覓最合適的材料。加上富有趣味的朱古力外觀，以及高級品味的包裝設計，使這品牌更上一層樓。

今次參觀工廠的拍攝，更得到這朱古力王國的主人，Pierre Marcolini本尊作為導遊介紹頂級朱古力的製作！而首先為大家介紹的就是儲存可可豆的地方，正是上文提到的Pierre Marcolini於世界各地採購得來的可可豆。當然，他對各種可可豆的特質相當了解，例如給楠田小姐試嚐的可可豆，來自非洲的喀麥隆，有着花香及一點點酸味。

而處理可可豆的第一個工序，便是烘焙的程序。根據可可豆的品種及想要製作的朱古力，會使用不同烘焙方法。烘焙後的可可豆的味道及香氣，會明顯地提升。由於此工序會大大影響到朱古力成品的味道，所以是朱古力師最講究的步驟。

接着便會把烘焙過的可可豆，融化成糊狀，再放入滾筒內，把朱古力壓制成薄的狀態。Pierre Marcolini其中一個人氣的秘密，便在於朱古力會經過三次壓制，令朱古力薄至0.03毫米的厚度，使食感變得絲滑，香氣也在口中化開。而這些朱古力，便會再製成不同種類的朱古力產品。

最後Pierre Marcolini例外地公開，研發新作的過程及地方。當中令人驚訝的是，他竟融入了平常作調味料的花椒，造出有趣的味道。這也可知道他的創作之開放性和大膽嘗試。節目尾段還展示了該實驗作的最終成品，巧妙融合了不同食材，突出杏仁的味道，使食感富有層次。

嚐盡世界各地高級朱古力的楠田小姐，對於Pierre Marcolini的才能高度評價為天才。而作為朱古力大師的他，則腼腆地回應說是全靠熱情而致。這令人不禁讚嘆Pierre Marcolini對朱古力純粹的熱愛！

內容提供：雪話

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