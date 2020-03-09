Netflix拍《朱古力掌門人》影集　Taika Waititi執導重塑90後回憶

由Tim Burton執導的《朱古力掌門人》（Charlie and the Chocolate Factory）於2005年上映，是不少90後的童年回憶，距離現時已經15年，日前Netflix就宣布會將這套經典拍成動畫影集，更由《雷神奇俠3》（Thor：Ragnarok）及《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）的導演Taika Waititi執導、編劇及監製。其實Waititi過去在電影加入了不少幽默元素，相信能夠完美呈現經典角色Willy Wonka。

據外國傳媒報道，Netflix方面對Waititi非常有信心，新版《朱古力掌門人》將會計劃會推出兩部相關影集，一部是根據1964年Roald Dahl的同名原著，另一部就是圍繞朱古力廠裡面工作的矮人族Oompa-Loompas。無論在原著及電影中，Willy Wonka以可可豆作為酬勞，聘請矮人族做員工，他們在電影中以搞笑古靈精怪的形象唱歌跳舞，相信開拍影集都會掀起話題。

另外，電影版的Willy Wonka由尊尼特普飾演，而獲取Golden ticket的小男孩Charlie Bucket就由Freddie Highmore飾演。不過Highmore近年就憑主演《The Good Doctor》而人氣急升，雖然暫時還未有演員名單，但兩人再參演的機會很微。