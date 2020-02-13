【情人節】為何要送朱古力？收到別太快開心！不同朱古力各有寓意

情人節，大部分人的指定動作都是送朱古力及鮮花給身邊的另一半，不過，你知道情人節的背後意義及為什麼非送朱古力不可？原來只因商家作怪！但送什麼朱古力給什麼人，也很講究不能馬虎，今日就讓我們一起了解情人節朱古力的各種迷思！

情人節，即將來臨，雖然今年未必能夠與情人盡情慶祝，但還是少不了互相送贈禮物表達愛意。在日本，女性通常會選在2月14日向暗戀的他告白，而衍伸出男性在3月14日回禮的習俗。情人節看似是一個甜蜜的節日，不過原來是源自一個傷感的故事。

2月14日情人節由來

情人節的由來說法眾說紛紜，當中最有名的是古羅馬皇帝勞狄二世為了充實兵力，下令所有單身男性必須從軍，不許結婚。但一位基督宗教修士瓦倫泰不理禁令，秘密替人證婚。結果被士兵逮捕，並於2月14日這天被處死，而人們為了紀念他的勇敢精神，就將每年的2月14日定為紀念日，成了後來的「情人節」。

雖然情人節的起源不是一個開心的故事，不過慢慢地亦被商人炒作為甜蜜的節日。（資料圖片／黃寶瑩攝）

為什麼情人節要送朱古力？

眾所周知情人節其中一樣的慶節食物一定是朱古力！走上街不難發現大大小小的店舖都在出售各式各樣的朱古力，令人眼花繚亂，有否想過為什麼不是糖果、棉花糖、薯片，而是有甜有苦的朱古力？情人節送朱古力的習俗由來亦有眾多說法，以下的一個最為有名，更在日本衍生出多樣的情人節朱古力！

為什麼情人節要送朱古力而非糖果？（GettyImages）

按下圖看為什麼情人節要送朱古力：

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各國情人節習慣大不同！

2月14慶祝情人節已經是約定俗成，每個國家的慶祝方式都大致相近，只不過送的禮物有可能不同，以荷蘭人為例，他們認為送一雙漂亮的傳統木鞋才是最好的情人節禮物；台灣人則沒有特定的禮物，但特別會在這天去約會。最特別的一定是韓國，因為他們每一個月都是情人節。如4月14日為黑色情人節，為單身一族而設，他們會穿黑衣、吃黑色食物如炸醬麵來為彼此打氣。

在韓國單人的人會在4月14吃炸醬麵來慶祝黑色情人節。（資料圖片）

朱古力不同味道代表不同意思？

送人朱古力前你會考慮味道嗎？會否想利用朱古力的味道去表示自己的心意？網上亦有流傳不同味道的朱古力代表不同意思，今年情人節購買或整朱古力前不妨想想。

按圖看4款朱古力代表意思：

不過其實什麼味道的朱古力也沒所謂，最重要的是心意！