【日本熱搜設計】最紅設計師佐藤大作品巡禮：企直雨傘、正方橡筋

常年佔據「設計師熱搜榜」前幾名，如今日本最火的設計師，非佐藤大莫屬，他所在的工作室nendo也被稱為「設計界腦洞最大的工作室」。 但「人紅是非多」，在爆火的同時，爭議也隨之而來，有人說他「華而不實」，有人說他「沒有代表作品」，甚至還有人吐槽說他只是一位「網紅設計師」。 究竟佐藤大和nendo真實是什麼樣子？日站君只相信眼見為實，今天讓我們從nendo的作品中一探究竟！

2020年佐藤大新設計

2020年已經過去一半，高產的工作室nendo一刻也沒閒着，已經出了太多精彩的設計作品，日站君選擇了兩件「腦洞最大」的介紹給你們~

給孩子設計的汽車樂園 Coen Car

從小到大，家長一遍遍叮囑我們「不能在汽車旁邊玩耍」，nendo卻反其道而行，用AI智能汽車，給孩子們設計了一個遊樂設施，讓孩子們可以和汽車自由玩耍。

nendo通過對一般公園遊樂設施的調查，設計出了這6款可以供孩子玩耍的車型（按圖細閲有何特色）↓↓↓

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看完之後，你是不是和日站君一樣恍然大悟，原來汽車還可以這樣玩兒？不過設計出來之後，網上還是有不少不認可的聲音，認為coen car「看起來很滑」、「感覺不是太實用」。

由一片皮革折成的手提袋 mai

彆着急，接下來我要介紹的是nendo另一件作品，為一個意大利線上商店「up to you anthology」打造的一片式手提袋。

這種獨特的手提袋，只採用一片皮革切割而成。這樣最大的好處就是運輸方便，送到顧客手裏的時候只是一張紙，顧客不需要任何工具，只需要將皮革摺疊起來，將鉚釘釦進打好的孔中，就能得到一個立體的包包（按圖細閲有何特色）↓↓↓

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除了皮革材質，還有再生毛氈材質，另外還有多種顏色可供選擇。看完之後，你們對nendo的好奇是否又多了幾分？接下來跟着日站君來了解一下，這個創意無限的公司和他的創始人~

佐藤大和他的設計事務所

時間管理大師

可以說佐藤大是一個天生的管理人才，還在讀書的時候，就兩次創業成功，年收數千萬日元。雖然事業發展很成功，但佐藤大並不熱愛那些行業，於是選擇關閉了公司。

直到2002年的春天和朋友去米蘭旅行，看到那麼多頂尖藝術家的作品，他突然發現「設計真是一件有趣的事情」，於是下定決心「我一定要讓自己的作品在這裏參展」。

朝着這個目標，他和同行的同學一起開設了nendo，「nendo」一詞取自日語「黏土」的發音，與外國的尖鋭犀利的設計不同，他想用比較日式的「柔軟的想法自由設計」。

nendo稱得上是日本最高產的設計事務所，能同時進行400個設計項目。這得益於佐藤大的時間管理法，他認為「工作的質量，取決於速度」，速度快了，就有充分的時間打磨質量，一旦錯了也有充分的修正的時間，關於這一點，在他的一書《佐藤大：超快速工作法》中有詳細的闡述，有興趣的同學可以去看看~

幽默感和新鮮感

佐藤大具有與生俱來的幽默感，笑聲也很魔性，這一點也體現在設計中，佐藤大說：「我喜歡我的設計很簡單，但我不想他們冷漠，他們還需要一點幽默感和友好。」

於是他畫一張草圖，越簡單越好，但不能忘記加上小小的驚喜。

這就是nendo的設計理念：希望創造一個個小小的「！」的瞬間。一個簡單的小點子，可以是新材料新技術，但不拘泥與這些，也可以只是日常生活中的一個細微改變。一個點子就像一杯牛奶，越新鮮越好。

nendo的設計從一張小小的漫畫草圖生髮出來，然後直接進入三維建模，做出來的設計就像剛切好的刺身一樣新鮮，還往往帶有令人「恍然大悟」的神奇魅力。

雖然事實上擁有nendo，但是佐藤大從來不認為自己是老闆，他認為「我就是個設計師」。

即使同時製作400件個設計項目，每一個項目從拜訪客戶開始，到設計製作，佐藤大都會親自參與每一個細節。

親自參與設計，設計他喜歡的東西，不設計不喜歡的東西，就那麼簡單。

為了保持頭腦活躍，佐藤大在工作之外什麼東西都不做。他雖然每天做夢的時候都在做設計，卻能隨時從一個設計中抽身而出，去進行另外一個設計，這是他能同時進行400個設計，並且每一個都能帶給人驚喜的制勝秘訣。

走進佐藤大的設計世界

了解完這個幽默、不受拘束的男人，接下來，讓我們通過20個腦洞大開的作品，離佐藤大的設計世界更近一步（按圖細閲有何特色）↓↓↓

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佐藤大：在爭議中前進

即使做了那麼多的設計，但是nendo總是被人說「nendo的設計大多沒有用」、「nendo沒有代表作」。世人對佐藤大的才能也很有爭議，不認可的人稱他為「網紅設計師」。

在富有個性的設計師眼裏，恐怕會認為：nendo一味做迎合之事，庸俗！

日站君認為世人會對nendo產生這些誤解，原因有二：nendo的設計產物不受目的性的拘束，做什麼都可以；同時佐藤大作為一個受過西方文化薰陶下的設計師，並不像其他日本設計師一樣，只注重設計的細節和完美，而是把設計作為商業行為，把產品的營銷看得一樣重要。

但是nendo並不想刻意追求藝術的標籤，世上也並不存在「nendo風格」，佐藤大隻是希望用nendo的思考方式來解決問題，他認為好的設計必須是健談的，可以講述一個有趣的故事。

許許多多的設計師，在發展成長的過程中都會受到各種各樣的爭議，如此年輕的nendo，一定會在未來證明自己，讓我們把評判權留給時間吧！

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】