【家品】超越時間的鐘！現代科技+舊式機械操作　荷蘭極簡設計

時鐘的發明使時間具有可閱讀性，也將這個抽象的尺度可以被人們掌握，讓我們不至於虛度光陰，更有餘裕去生活之餘也變得自律且迷人。這次我們想介紹來自荷蘭的現代風格品牌 CLOUDNOLA ，他們擅長將簡單融入時髦的元素增添在家居風格上，尤其是時鐘的種類與設計，更是呈現別具心裁的品味。

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很多人受不了滴滴答答的時鐘，但有一種更嘈雜的種類，那就是翻頁式時鐘，在日文裡也有一個可愛的名字－ パタパタ 時計（啪嗒啪嗒時鐘）。利用每分鐘藉由頁片翻下的力道，啪嗒！他將無色無味的時間，變得有聲音，雖然不安靜，但許多人也樂於沈浸在時間流逝的節奏裡。這款金色的支架鑲嵌白色的數字牌，機械式的外型，呈現簡單大方的調性，想要將它置於牆上或放在桌上也都可以。

同樣是翻頁式數位鐘，這款時鐘以英文取代數字，一反時鐘只能是數字的想像，更在前面加上「It's」，宛若是時鐘在告訴我們時間，不是我們看時鐘。這款鐘以竹製成，方正的外型，沒有過多的設計，而是將心思濃縮在產品的餘韻無窮的幽默感之中。

「極簡」不只是一種風格，更是一種生活思維。樸質的清水模，正是極簡風的代表媒材之一。這款時鐘以鋼質外殼包覆清水模鐘面，連指針也是鋼的，整體呈現強烈的工業風風格，粗獷隨性的特性展現時髦外還能提升家居氛圍。

如果說 CLOUDNOLA 與極簡鐘錶品牌 Instrmnt 有什麼區別的話，那我可以說，CLOUDNOLA 更具現代、有趣。這款時鐘是由來自丹麥的插畫家 Dybhal 所設計，魚形插圖以淺色木框包圍，將它掛在牆上，馬上就能成為空間的重點。除了三種魚的圖樣，也有另外五種以植物為題的款式，其皆散發熱帶但莫名典雅的風格。

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由一群年輕人組成，CLOUDNOLA 對於設計這件事情始終保持開放的態度，因此他們也很喜歡跟其他創作者合作。這款時鐘的插畫是來自荷蘭的插畫家 Tessa Roosenstein 的創作，她用線條來描繪時間靜止身體運動的狀態，讓人們思考時間與身體的關係，而女性柔軟的輪廓呈現的高雅感覺也很適合放在女性化的空間。除了時鐘，他們也與 Tessa 合作了其他六款壁畫。

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或許因為有了手機我們不再需要時鐘了，但時鐘不僅可以看時間，更是建立家居風格的一環，想為空間增加亮點，沒有什麼比擁有一個好看的時鐘更適切了。CLOUDNOLA 將時尚趨勢展現在家居風格上，如果想要一個與眾不同又具獨到品味的鐘，你必定能在他的網站拾得。他們提供全球寄送服務，正好想妝點空間的讀者不妨可以參考看看。

同場加映・Doormats

不只有時鐘！CLOUDNOLA 也持續嘗試各種風格家具的設計——像是地墊。他們與西班牙門墊品牌 Behemooth Fisura 合作，其風格強烈並在設計上增添許多寓意，材質則以 100％ 天然椰子纖維製成，並手工上漆，可惜的是，這麼可愛的地墊只有美國限定。

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