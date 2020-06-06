黃色橡皮鴨、KAWS潮流藝術網上拍　AllRightsReserved聯乘蘇富比

在潮流藝術界，AllRightsReserved這個名字可謂無人不曉。KAWS、Joan Cornellà，乃至中國當代藝術名家岳敏君，皆與這家創意工作室合作舉行展覽，以及推出限量聯乘產品，每每掀起熱潮。 AllRightsReserved這回與香港蘇富比與合作，舉辦一場以潮流藝術掛帥的網上慈善拍賣，帶來一眾潮流藝術家的原創藝術及限量版潮物，以藝術創意支援香港抗疫工作。

拍品焦點包括荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）經典黃色「橡皮鴨」模型，此模型於2013年伴隨維港漂浮的巨型「橡皮鴨」同期展出，乃霍夫曼獨一無二之作，估價HK$2.8萬 - 4.8萬。當年的「橡皮鴨」香港展覽，正是由AllRightsReserved策劃。

按圖看看黃色「橡皮鴨」、KAWS等拍品介紹，種類不少哩↓↓↓

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KAWS乃AllRightsReserved的長期合作夥伴，雙方自2010年開始合作，前年及去年於南韓、台北、香港及日本四地的KAWS:HOLIDAY——巨型充氣雕塑 COMPANION展覽，令KAWS在亞洲地區的風頭一時無兩，他的創作更在拍賣場創下破億港元的成交紀錄。

這次慈善拍賣其中兩件KAWS的拍品分別為，去年KAWS:HOLIDAY香港站的限量版20寸毛絨玩偶（一套三件），估價：HK$6,000 - 8,000；以及KAWS:HOLIDAY日本站的燈籠原型（一組四件），估價：HK$6,000 - 10,000。

另一焦點拍品為AllRightsReserved去年與日本街頭藝術家VERDY聯手推出的《Vick GDC》造型燈，以及《Loving Vick》彩色鉛筆紙本一套上拍，估價HK$2萬 - 3萬。

去年11月，AllRightsReserved首度與VERDY合作，在香港舉行《MEET VERDY GALLERY》展覽，以VERDY其標誌性卡通角色Vick為主題，首度把Vick以3D立體化形象呈現，展品包括一件7呎高的巨型Vick雕塑。

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以往舉行的慈善拍賣，多為拍賣行與個別藝術家合作聯辦。這次蘇富比與炙手可熱的AllRightsReserved聯手，乃雙方首度合作，讓諸位潮流藝術家的原創作品，一併於慈善拍賣亮相。作為背後推手的亞洲區當代藝術部主管寺瀨由紀可謂功不可沒。

AllRightsReserved主腦Sk Lam則表示：「我們很雀躍和蘇富比首度攜手合作，向全球呈獻這些極具標誌性的潮物藏品。拍賣中的不少拍品象徵了我們工作室成立以來的珍貴集體回憶，能夠透過慈善拍賣支援本地有需要人士，對我們來說意義非凡。」

AllRightsReserved將把拍賣收益全數捐贈予「東華三院．分享愛．疫境同行」失業及短期經濟援助計劃，支援因疫情而失業或收入大受影響，或確診2019冠狀病毒病而未有領取綜援的低收入人士或家庭，提供一次性緊急短期經濟支援。

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【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：AllRightsReserved x 蘇富比首度聯乘 潮流藝術慈善拍賣】