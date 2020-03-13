Kaws全新虛擬藝術作品：EXPANDED HOLIDAY　幽默AR呈現香港都有份

只有Kaws能超越Kaws，這次他將藝術領域推至虛擬境界，《EXPANDED HOLIDAY》由3個部份組成，包括1個公共藝術展覽和2個獨特版本。 KAWS表示: 「當我得悉擴增實境AR能呈現及體驗的質量，我立即被其潛力所吸引。一直以來我的作品是在公眾地方展覽，這次讓我開拓全新領域展示作品，場地與規模變得有無限的可能性，在這種媒介展開新對話令我感到莫名興奮。」

KAWS 創作的擴增實境 Augmented Reality(AR)藝術作品,透過 Acute Art 流動應用程式 app 呈現，突破傳統框框，創造全新擁有、買賣、與藝術共處的方式。

與Acute Art攜手合作、KAWS創作的《EXPANDED HOLIDAY》展現AR擴增實境的驚人潛力，在真實與虛擬世界中傳繹出俏皮的幽默本色。昨晚七點已經於全球氣勢登場

《EXPANDED HOLIDAY》由3個部份組成，包括1個公共藝術展覽和2個獨特版本。

KAWS 創作的擴增實境 Augmented Reality(AR)藝術作品,透過 Acute Art 流動應用程式 app 呈現，突破傳統框框，創造全新擁有、買賣、與藝術共處的方式。 （IG@kaws）

● COMPANION (EXPANDED)公共藝術展覽：

由12件巨型COMPANION擴增實境雕塑構成的一個公共藝術展覽,遍佈非洲、亞洲、澳洲、歐洲、中東、北美洲和南美洲的標誌性地點,包括香港 (中環摩天輪)。結合嶄新科技，此項目代表著全球藝術世界一個全新跨越地域界限、減少運送的展覽模式。展覽日期由3月12日星期四晚上七時起至3月26日，為期2星期。

+ 9 + 8 + 7

● Edition of 25 – COMPANION(EXPANDED):

25件供收藏的 COMPANION 擴增實境雕塑(1.8 米長 ),在 Acute Art 網站(acuteart.com/)作認購，買家可透過 Acute Art app 在全球不同地點將藝術作品放置、截取或記錄下來，作私人鑑賞或公諸同好，讓 Acute Art app 的使用者一同觀賞。

● Open Edition - AT THIS TIME(EXPANDED)：

屬於開放版本,有 3 款不同顏色的 COMPANION 擴增實境雕塑(45 厘米長)於 Acute Art app 發售作限時擁有及鑑賞，藝術愛好者每次可限時保存藝術作品，於社交平台與親朋好友分享這個有趣體驗。

KAWS表示: 「當我得悉擴增實境AR能呈現及體驗的質量，我立即被其潛力所吸引。一直以來我的作品是在公眾地方展覽，這次讓我開拓全新領域展示作品，場地與規模變得有無限的可能性，在這種媒介展開新對話令我感到莫名興奮。」

Acute Art行政總裁Jacob De Geer的注釋:

「Acute Art 將會為擴增實境 AR 藝術帶來革命性的體驗。KAWS 在全球擁有龐大粉絲,正是首次推出 Acute Art app 最理想的藝術家。其創作將會展示虛擬藝術的強大力量，與實體藝術相比，同樣珍貴而備受追捧。事實上，在社交平台上與全球其他觀眾分享讓其更添趣味。對收藏家來說，這代表著他們的藝術品可以收藏於口袋中伴隨四處遊走，隨時隨地欣賞與交易這些出色作品。」

▼▼▼按圖放大看其他名人的示範▼▼▼

+ 10 + 9 + 8

延伸閱讀：

跟著《KAWS:HOLIDAY》露營，凝望富士山，享受悠然瞬間​

KAWS不只是XX爆紅，UNIQLO x KAWS聯名開賣前必知10件事​

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：KAWS推出全新虛擬藝術作品:《EXPANDED HOLIDAY》 ，全球氣勢登場 】