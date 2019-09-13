薑餅人、KAWS都有五臟六腑？玩具解剖師：我從不冒犯小朋友的玩具

來自紐約的藝術家Jason Freeny，喜歡對卡通人物進行解剖，米奇、Mario、Hello Kitty……這些童年記憶中的可愛角色，經過他的「再創造」之後，好像全都被賦予了新的生命。

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人應該更積極正面地去面對自己身體裏的東西，這樣才能更好地了解自己、了解生命。 Jason Freeny

Jason Freeny原本是位工業設計師， 純粹因為喜好開始研究解剖學， 2007年失業後的他在家創作， 把解剖後的卡通人物雕塑放在網上賣， 結果每每推出就被搶購一空。 Jason與知名藝術家Kaws的合作款， 更是只能在藝術拍賣市場上購得，實在人氣旺。今年7月， Jason首次亞洲個展在台北舉行。

Jason在紐約的工作室（一条授權使用）

自述：Jason Freeny｜編輯：白汶平（一条）

不合乎常理的東西才會給人驚喜

我叫Jason Freeny，來自紐約，我做解剖創作已經12年了，至少有100位角色被我解剖，我也會根據它們不同的姿勢、大小、表情去做創作。通常我選擇的都是我或我兒子喜歡的角色，大部分的卡通人物都是動物，我覺得很有趣，因為這些動物的比例大都不合常理。

我不太喜歡解剖人類角色，除非這個「人」身材很特別，像Mario是個中年大叔，可是他的身體卻是個小男孩，比例非常奇怪，所以我最後做出來的成品，就像在小孩的骨架裏，塞進一個大叔的靈魂。

▼▼按下圖放大Mario大叔的解剖過程▼▼

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由被學生要求「解剖比卡超」開始 藝術教授以畫功「復活」古生物

兒子的解剖書是我的靈感來源

我完全沒有醫學背景，大學學的是工業設計，畢業後我先後在MTV、ESPN、Hollywood做過舞台和界面設計等，兒子出生後我又到一間玩具設計工作室裏工作。有段時間大環境不好，我失業半年，積蓄都花光了，但也是那時候，我開始研究解剖。

我兒子對解剖很有興趣，我是從他看的書裏，對人體構造有了更深一層認識，一開始我用插畫，嘗試解剖一些角色，但我真正開始第一個創作的是氣球狗。

氣球狗外表看起來很輕，我感覺牠會飛，對我來說那是個沒有拘束的象徵，所以我把氣球狗當作真正的寵物，去想像牠動起來的話，肢體會如何變化？骨骼會如何排列？牠像火腿腸的身軀裡，會有怎樣的構造？我想賦予牠生命力。從插畫到3D透視圖，最後把氣球狗解剖，牠到現在還是我最喜歡的作品之一，隨後出現的角色有小熊軟糖、薑餅人等等。

▼▼按圖放大看看氣球狗以至熊仔軟糖是怎樣「被解剖」的▼▼

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我父親是個雕塑家，我的手藝是跟他學的。

製作解剖雕塑時，我會去商店買來這些角色的玩偶，先把它們加固，再把它們內部挖空，用黏土去捏塑和雕刻骨頭架構和內臟。

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我用了兩種黏土一層一層去做，環氧黏土很像口香糖觸感，但不需要燒製，大概5到7小時就會自然幹掉硬化，可以做比較大型的架構，比較細部的內部器官構造我用軟陶捏塑，這需要稍微烘烤再等它冷卻。

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每個內部構造都是手工製作，完成一件作品大概需要一到兩個月，所以我會同時做3到5件。

我喜歡我的作品可以像拼圖一樣被拆開，但這樣一來做法會更複雜，因為每個構造在製作過程中，會因為燒製的條件不同而發生變化，所以你不得不花更多的時間去實驗。

像氣球狗就有數十個零件，不過現在拆裝它對我來說有難度了，我會忘記拆開後怎麼裝回去哈哈，但這確實很有趣，可以拆解的還有小熊軟糖、小黃鴨、幾個DC的角色：蝙蝠俠、閃電俠等。

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我剛失業時經濟條件非常差，在這樣的情況下我去嘗試創作，並且把作品放上網賣，結果賣出的價格比我預期的高好幾倍，很快地賺的錢比我之前拿的人工還要高。

當時我最貴的作品是大型LEGO系列，賣到美金17000元（人民幣12萬）還有另外一個Cube，是美金10000元（人民幣6萬），另外也有其他作品透過合作的畫廊，在藝術市場上拍賣。

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其實我剛創作的時候很擔心解剖卡通人物會有版權問題，我就很不希望在網路上被傳播得太廣太快。不過依照美國的法律來講，我並不是仿造或是自己生產這些角色，而是針對現成角色的內部去創作，加上都是我親手製作的，所以還是歸類為藝術，對於版權上沒太大侵害。

當然，如果要量產這些模型就需要拿到授權。

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幾年前有一間公司，我不能透露是哪間，他們發了很多嚇人的郵件給我，說要提告、要賠償，讓我立刻停止解剖他們授權的角色，我還差點被起訴，但前陣子這間公司回來找我，說想要跟我合作，為他們授權的角色生產玩具，很有趣。

尊重每一個卡通角色

有人說解剖這些玩具，是在摧毀童年，我並不同意這種說法，我在解剖角色的時候，是針對角色的外觀去想像內部構造，基本上我希望這些卡通人物被解剖後，它的內在也有卡通成分，不要太寫實，盡量簡化。

我在設計LEGO的解剖造型時，曾經很猶豫要不要為它加上......呃，男性生殖器，我真的猶豫很久，最後我決定不加，這畢竟是玩具，給小朋友的玩具，我想孩子們不會想特別去研究這部分，而這也是我對這個角色的尊重，我從不去冒犯我解剖的角色。

我從不去冒犯我解剖的角色。（一条授權使用）

我每次做完一個作品，就會拿給我兒子看，有一次我帶兒子去看兒科，我也帶了我的解剖玩具去，我在醫生面前把解剖的玩具拿給兒子看，他不但沒有害怕，反而很感興趣。醫生說，這很正常，因為我們對骨頭、內臟的恐懼都是後天學習來的，小朋友本身不知道為什麼要害怕，我很認同醫生說的，我們為什麼需要去害怕自己身體裏的東西呢？

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我喜歡旅遊也喜歡接觸新的事物，像日本很多角色可以把成人和可愛結合在一起，我也解剖過中國的青銅獅，不同的地點和文化都會為我帶來源源不絕的靈感。

當然這世界有非常多角色，我還有很多解剖的空間，不過現在我更專注於開發自己的原創角色。

我沒想過成為一個藝術家，我覺得我就是在做我喜歡的事，也期待未來可以和更多人分享，讓他們接受我觀點。

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