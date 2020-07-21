【對馬戰鬼】黑澤明模式向大師致敬　重現黑白劍戟片之感

《對馬戰鬼》（Ghost of Tsushima）背後的創意總監 Jason Connell 和 Nate Fox，在一次訪問中說到日本傳奇電影製作人黑澤明（Akira Kurosawa），對他們的開放世界武士遊戲究竟有多大的影響力，更因此加入了黑白的「黑澤模式」。

世界的黑澤明

黑澤明首部執導之作《姿三四郎》（1943）即贏得口碑，為他的導演之路走了漂亮的第一步。對於這位名導演，向來有「世界的黑澤」一說，他的《用心棒》（1961）孕育了意大利西部片的傑作「獨行俠三部曲」，當中的首作《獨行俠連環奪命槍》（A Fistful of Dollars），更是沙治奧里昂（Sergio Leone）對《用心棒》的忠實重拍（雖沒有官方授權）。黑澤的《戰國英豪》（1958）甚至啟發了佐治盧卡斯（George Lucas）編導科幻鉅製《星球大戰》（Star Wars），並在黑澤明於日本票房失利、陷入低潮時，與史提芬史匹堡、馬田‧史高西斯等外國明星導演遠渡重洋，帶來資金，讓黑澤明東山再起。

黑澤明：羅生門 七武士 亂

外國製作團隊憑著《對馬戰鬼》對黑澤明致敬，其實是「世界的黑澤」巨大影響力的延續。

「黑澤模式」的由來

Nate Fox 在訪問中對《每周娛樂》說道，《椿三十郎》這套1963年的作品對他的遊戲影響甚深：

這部電影的結尾一幕，是兩個武士之間的僵持。這兩個戰士之間的緊張關係，他們都等待對方先攻，然後一擊把對方置於死地。我們試圖將這一幕幕，直接轉化進遊戲之中。

而另一套則是1954年的經典《七武士》，Nate Fox 指它定義了他對武士的概念。「那部電影中的武士具有的尊嚴和熱心，正是我們遊戲努力去捕捉的東西。」

黑澤明《七武士》劇照（東宝）

Jason Connell、Nate Fox 與 Sucker Punch 製團隊從一連串的靈感中汲取了精華，造出了《對馬戰鬼》這個遊戲。當中黑澤明的作品對他們的影響力如此之大，以至於他們決定在遊戲內加內了「黑澤模式」，來紀念這位1998年去世的導演。

「黑澤模式」是個黑白電影模式，反映了黑澤明的電影攝製風格，旨在為遊戲玩家提供在武士電影中遊玩的感覺。Jason Connell 解釋說：

我們有一款出色的遊戲，可以將人們帶回過去的日本，黑澤明是我們的參考指南，特別是在初期，我們希望此遊戲具有他的電影的感覺⋯⋯隨著我們越來越接近實現這一目標，我們就想，「我們該怎樣叫這個特殊模式呢，即回到黑白嗎？」我們扔出了許多不同的詞，然後我們想：「如果我們將其稱為黑澤模式，那將是很棒的事情。」為了做到這一點，我們認需要聯繫版權人，看看他們是否對此感興趣。我們發送了一段簡短的影片，展示了總體情況與感覺。

近年不少遊戲都加入「攝影模式」讓玩家截圖，但少有能像《對馬戰鬼》截出的如詩如畫（Twitter@ChrisTheSapien）

它不僅是黑白濾鏡

Jason Connell 指，「黑澤模式」不單單是黑白濾鏡這麼簡單：

我們實際上對（黑澤）可能使用的那種膠片上的弧度，做了一些研究。

但這並非易事，因為他要分析各種黑白武士電影中，不同時間和天氣條件下的場景，以展示出黑色的深度，以及白色的亮度。

《對馬戰鬼》截圖（Twitter@jjnet123）

對於最後的修飾，該團隊添加了一些菲林底片顆粒，以使該模式看起來更似黑澤明時代電影的模樣，並且增強了遊戲的「風功能」。在遊戲中，風是玩家的導航工具。 主角仁實際上是隨風而行，找到了下一個目的地。Jason Connell 說，在「黑澤模式」下，風被「加速了」，大概是因為如此能在黑白畫面上呈現風的質感。

最後他補充說，他們在「黑澤模式」中更對音頻做了點手腳。他們的音頻團隊擁有一個工具，可以模仿老式電視的聲音，尤其是可以追溯到50年代的擴音器、收音機和電視的聲音，這些都使遊戲更具有戲劇性，讓遊戲更接近黑澤明的電影。

《對馬戰鬼》截圖（Twitter@Greypskats）

看到這裡，各位正在玩《對馬戰鬼》的讀者，要記得試一試「黑澤模式」了！

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