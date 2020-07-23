「殺神」殺入漫畫界！奇洛李維斯推首本個人漫畫《BRZRKR》

現年55歲的美國動作影星奇洛李維斯(Keanu Reeves)，演員以外亦是一位電影監製、音樂人，除了有外形，淡泊名利和待人誠懇的處世態度讓他更添魅力，是荷里活萬人迷中佬。繼早前表示有意演出漫畫《X-Men》人物「狼人」後，最近他更踏足漫畫界，推出首部個人漫畫系列《BRZRKR》。

Cover for Keanu Reeves’ comic BRZRKR for Boom Studios. Went for a Drew Struzan movie poster vibe. Out in October. #BoomStudios #KeanuReeves #BRZRKR #MarkBrooks pic.twitter.com/0UjtTX7XPN — Regional Manager Mark Brooks (@MarkBrooksArt) July 17, 2020

以演出《The Matrix》和《John Wick》系列成名的奇洛李維斯，早前便佈會於十月推出第一本個人漫畫《BRZRKR》。《BRZRKR》是由奇洛李維斯和曾製作《蜘蛛俠》的 Matt Kindt 共同撰寫故事，並由藝術家 Alessandro Vitti、Bill Crabtree 和 Clem Robbins 繪製，由曾發行《Power Rangers》和《Bill and Ted》的 Boom! Studios 發行。故事講述一名已80,000歲的半人半神傳奇戰士的冒險故事，多年來遊走全球尋覓自己存在的原因。而最後為了隱藏身份，不得已必須執行許多美國的秘密任務。漫畫預計每月發行一集，共12集。

《BRZKRK》主角造型（Twitter: Boom! Studio）

奇洛李維斯表示自小已是一名漫畫迷，並認為漫畫對他的藝術生涯帶來極大的影響。他表示今次的角色概念是一名源於父親迫使他使用暴力而不斷戰鬥的野戰士，而主角正要讓自己不再陷入這個困境，希望找到出口。

而漫畫釋出的造型，讓很多網民表示根本就是奇洛李維斯的化身。據悉 Netflix 已擁有《BRZRKR》漫畫改編權，並有意把漫畫拍成電影，而奇洛李維斯也表示有意演串這次改編的真人電影。

第一期的《BRZRKR》將於10月7日以印刷本和電子本發售。