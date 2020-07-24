特朗普命白宮處理總統畫作　克林頓小布殊被打入冷宮

據CNN引述白宮幕僚言論報道，本月中美國白宮已移除放在白宮大廳 (Grand Foyer) 的前總統克林頓和喬治布殊 (小布殊) 的官方畫像，並換上另外兩位上世紀共和黨總統畫像。

根據白宮傳統，會在白宮遊人開放區最當眼位置，放置幾位較近期卸任美國總統畫像，當中包括行政宮邸出入口，方便群眾遊白宮時看到。而本月8日美國總統特朗普在接見墨西哥總統 Andrés Manuel López Obrador 時，兩人站在白宮大廳發表演講，兩幅前總統畫像仍然在當眼處。

左：《克林頓畫像》藝術家Simmie Knox繪於2004年。 右：《喬治布殊畫像》藝術家John Howard繪於2011年。

此前，特朗普從三樓私人住宅下樓或在國家樓層舉辦活動時，都會看到這兩幅畫，而現在兩幅畫則可移離特朗普視線。

兩幅畫已移置白宮一間甚少對外開放、只用來放雜物的房間。據報這房間於1825年由前總統 John Quincy Adams 夫婦建立，房間佈置現代藝術裝飾，包括第一位黑人女性藝術家 Alma Thomas 作品《Resurrection》。這房間對上一次開放已是2015年，由前第一夫人米歇爾曾翻新這房間，並首次向公眾開放。據白宮官員透露，特朗普夫婦並不想讓房間向公眾展示，房間近年已變為儲物室。

而據美國前國安顧問 John Bolton 新書表示，特朗普非常鄙視老布殊父子和克林頓，當中克林頓妻子希拉利，更是特朗普競選總統是民主黨派出的對手。而由於特朗普與前總統奧巴馬關係緊張，兩人有嚴重政見分歧，特朗普並質疑他是否在美國出生。因此預計在特朗普任內都不會依照40年傳統，由現任總統於白宮廳為前一任總統畫像掀幕，這表示在特朗普任內不會有奧巴馬總統畫像亮相。

早在2017年特朗普就任總統之初，白宮已按他指示，把原來於白宮辦公室的華盛頓畫像換上第七任美國總統 Andrew Jackson (1828-1836)畫像。白宮發言人表示，特朗非常欣賞這位前總統，稱他是「美國史上一位了不起的人物。」

Andrew Jackson 是美國民主黨創建者之一，是美國史上第一任平民出身總統，任內引入「分贓制度」(spoils system)，撤換一大群聯邦官員，代之以自己的支持者與友人，這政策目的是獎賞所屬派系並鼓勵其他人加入有助民主。而Andrew Jackson最具爭議是種族歧視政策，他於1830年簽署印地安人排除法案，向西遷移超過4.5萬印地安人。

而本來懸掛畫像位置，已換上上世紀共和黨總統 William McKinley 和 Theodore Roosevelt。而對於換走畫像報道，白宮並未作任何回應。