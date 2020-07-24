2020全球iPhone攝影大賽　港男奪日落組冠軍

手攝攝影設備越來越精緻，既便用iPhone拍出來的照片，亦可媲美專業攝影機。港人攝影師JOE CHAN，便在今年的「IPhone全球攝影大賽」，贏得落日組冠軍，以iPhone譜寫攝影藝術。

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2020年第13屆IPhone全球攝影大賽(IPPAWARD/iPhone Photograpy Awards) 大奬剛公布今年獎項，全球多國iPhone攝影師，分別競逐「Photographers of the Year」、「Architecture」、「Nature」、「Portrait」、「Animal」、「Landscape」等十九個比賽項目。

今年得獎者來自全球20多個不同國家及地區，而香港代表JOE CHAN以iPhone 11 Pro以在一幅意大利世界遺產多羅米提山拍攝的日落照片在「Sunset」組別奪冠。

而今屆年度攝影師大獎是來自英國的街頭攝影師Dimpy Bhalotia奪得。照片主題《Flying Boys》拍攝印度三名男孩從一堵牆跳落到恒河的情景，照片以黑白照片風格呈現，讓對比更強加；三個孩子四肢充滿張力，輔以三人間跳躍時錯置有序，呈引導線的構圖，畫面更具動感，主體亦更見突出。

而今年Floral (花奔)組別，則由中國攝影師囊括三甲。今年各界別亦見到中國攝影師得獎，相信未來中國影師作品，將會在全球多個攝影大賽，成為焦點。

iPhone攝影獎（IPPAWARDS）成立於2007年，是第一個也是歷時最長的iPhone攝影比賽。

【點擊圖片觀看今年比賽的幾個得獎作品】

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