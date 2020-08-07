拍照闖出禍｜弄壞19世紀文物不顧而去　遊覽博物館8大禮儀要注意

大家遊覽博物館時，可能都會忍不住拿出手機拍照。但你知道隨意拍照可能分分鐘闖出大禍？遊覽博物館8大禮儀要注意。

早前，在意大利波薩尼奧的安東尼奧·卡諾瓦（Antonio Canova）博物館出現一單令人哭笑不得的新聞。一名來自奧地利的訪客在跟藝術品進行自拍時，不慎損壞19世紀雕塑的石膏模型，導致其兩個腳趾折斷。

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損壞的雕塑模型與 Canova 的大理石雕塑「Pauline Bonaparte as Venus Victrix」相對應，該作品是羅馬博爾蓋塞美術館的一部分，描繪了拿破崙姐姐作為羅馬的愛神。博物館於8月1日在其Facebook專頁中交代事件︰「該訪客迅速離開了受損的作品，並沒有在即日跟工作人員交代事件。是一名警衛在事發後5分鐘後才發現腳趾遭到損毀，隨後從監視錄像證實案發經過。

「我們的遺產必須受到保護：在博物館內採取負責任的行為，同時尊重博物館中保存的藝術品和物品。這不僅是公民義務，而是尊重我們的歷史和文化所見證的表現，我們必須將其自豪地傳遞給下一代相傳。」博物館在 Facebook 上寫道。

博物館館長莫 Moira Mascotto 對奧地利新聞媒說，博物館正在計劃修復受損的雕塑，由於博物館擁有「石膏的破碎部分」，所以很大機會能夠成功復原。

而那名「不顧而去」的奧地利遊客在前日終於寫信向博物館「自首」，並述說事發經過及致歉︰

當我在奧地利報紙上讀到這事後，我馬上跟你們聯繫及報告。在訪問期間，我坐在雕像上，卻沒有意識到我所造成的破壞，所以我及後並沒有「潛逃」，而是繼續遊覽博物館及逗留在意大利。我對此表示歉意。 奧地利旅客

大家在遊覽博物館時，不妨留意一下「8大博物館禮儀」︰