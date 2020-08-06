「安倍口罩」成展品　日本博物館收疫情用品辦展覽

上世紀初的西班牙大流感，造成全球多人因染疫身亡，可惜當年政治環境、科技水平和群眾意識，都未能對當時情況加以保留記錄。日本博物館以此為鑑，紛紛呼籲民眾捐贈與新冠疫情有關的物品，以記錄這場疫病毒流行史，保存史料以供後人研究。

據《共同社》報道，日本各地博物館以約100年前西班牙流感流行時期生活的資料幾乎沒有保留下來為鑑，並開始收集因疫情蔓延而使用的口罩、傳單等生活物品，記錄疫情中的日常生活和社會情景以留給後世。

早於2月疫情爆發之初，日本北海道浦幌町町立博物館已呼籲民眾提供與疫情相關用品，目前已收集包括通知居民取消活動的傳單、外賣餐券及政府發放的布口罩等約200件物品；國立國會圖書館則保存涉及新冠疫情訊息的行政機構的網站數據；早稻田大學演劇博物館呼籲劇場和劇團提供被迫延期或取消的公演的宣傳冊和劇本等；北海道浦幌町的町立博物館則自2月起收集了約200件用品，當中包括告知活動停辦的傳單、餐飲外賣的優惠券等生活物品。

「新型冠狀病毒與活生生的社會」展覽宣傳品 (吹田市立博物館)

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大阪府吹田市立博物館則從3月開始收集疫情相關物品，並挑選當中130件物品，舉辦「新型冠狀病毒與活生生的社會」展覽，展示防疫醫用服、防疫面罩及市民在藥妝店排隊購買口罩的照片，當中更有民間戲稱為「安倍口罩」，由日本政府發配給民眾的小尺寸布口罩。據該博物館網站展覽說明，約100年前爆發西班牙流感，當時的資料幾乎都未有保留下來。現在疫情期間所使用的物品，在疫情過後只會被丟掉，但這些生活用品卻是百年後了解新冠疫情的珍貴歷史資料。

據《CNN》報道，美國歷史學家、圖書館及博物館也開始呼籲民眾捐贈與疫情相關資料或物品，包括論文、詩歌和視覺藝術品、Instagram發展、抖音影片等，以便記錄更全面新冠疫情流行的流行歷史。全球大型相片分享網站，成立於加拿大的Flickr，都有多個用戶組織與疫情相關的相冊群組，呼籲用戶分享各地與疫情相關的紀實照片或有關創作相片，以為大眾保留歷史。