《花樣年華》梅林茂：王家衛御用電影配樂師　為光影注入靈魂

PS4 遊戲《對馬戰鬼》發售至今快一個月，很多朋友也已完成最終章。相信大家在遊戲曲終人散後，除了讚歎當中波瀾壯闊的場景外，其次便是沉醉在妙曼動人的和風配樂中。而為這套經典添上繞樑之聲者，其中一位便是今天為大家介紹，由搖滾樂手轉型王家衛御用電影配樂師──梅林茂。

梅林茂（Shigeru Umebayashi）是亞洲影壇著名配樂師，1952年生於日本福岡縣九州市。80年代初創立新浪潮（New Wave）搖滾樂團「EX」，並擔任團長、主唱和電結他手，擔任樂手期間曾任 Eric Clapton 日本巡回演唱會嘉賓。1985年樂隊解散後，開始投身電影配樂工作，同年為電影《從那時起》和《朋友啊，安息！》創作曲目，並在日本多個電影節中獲獎。多年來梅林茂負責配樂的港日電影超過三十部，包括森田芳光《其後》、瀧田洋二郎《陰陽師》、王家衛《花樣年華》、《2046》、《一代宗師》、張之亮《慌心假期》、張藝謀《十面埋伏》、《滿城盡帶黃金甲》，于仁泰《霍元甲》和袁和平《臥虎藏龍：青冥寶劍》，當中憑《慌心假期》一片獲台灣金馬獎最佳原創音樂、而《一代宗師》則獲香港金像獎最佳原創音樂。梅林茂的作品亦涉足電玩界，曾為遊戲《陰陽師》配樂，最新代表作則是夥拍 Ilan Eshkeri 為遊戲《對馬戰鬼》配樂。

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年青時玩搖滾音樂的梅林茂，並不滿足電子音域的創作，而是醉心於傳統東方曲調的研究，這使他的配樂作品同時能駕馭時尚電影與古裝電影等不同領域。因此，擅長打造優美而哀怨東方曲風的梅林茂，成為了為武俠電影添上聲樂靈魂的生招牌。

在傳統東方曲調創作上，三味線、尺八、太鼓等是他常用的元素，透過這些傳統樂器的聲調來控制音樂的情緒和意境。例如透過由笛獨奏出蕭瑟而空靈的聲調，表現出整體意境；在氣氛緊繃、情緒高漲時，則使用越發密集的鼓點。此外，他最擅長運用弦樂襯托主體，細膩且優美的弦樂聲，配合不同情節，將有強烈中國風的琵琶、二胡、笙簫、堂鼓等樂器融入其中，把他特有的抒情方式也一併融進了武俠世界內。例如在張藝謀的《十面埋伏》中，梅林茂在開場曲《Opening Title》中使用了尺八來表現竹林中危機四伏的肅殺之氣，而《佳人曲》則以琵琶將西漢音樂家李延年的詩詞展現出來。

配樂選曲獨具慧眼

梅林茂的曲風深具東方古典味之餘又不失西樂餘韻，就算是選用不是自己創作的音律為配樂亦別具慧眼，讓畫面添上畫龍點晴之效。這讓他給擅以糅合華洋元素創作的電影導演王家衛相中，為他一連三部電影配樂，大家因此將他譽為是王家衛御用配樂師。

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例如在《花樣年華》（2000）中梁朝偉和張曼玉在窄梯相逢一幕，當鏡頭尾隨著張曼玉側身而過無數個拐彎時，他與梁朝偉相遇在每一次相逢的目光交匯中，畫面便會適時奏起華爾茲《Yumeji's Theme》。這首《Yumeji's Theme》原本是梅林茂為日本電影《夢二》所譜的樂曲，因為 3/4 拍的圓舞曲節奏，在大提琴強而有力的伴奏下，音韻強烈而充滿婉轉風情。這種情調深合王家衛口味，用在《花樣年華》這幕中，這首華爾茲成為二人間的冗長嘆息，宛如男女主角擦身而過的相遇，雖無言語，但卻已互見情愫。

梅林茂運用音樂抒情的感染力，在王家衛的鏡頭下被不斷放大，每一次都牢牢抓緊觀眾內心。在後來的《一代宗師》（2013）中，梅林茂夥拍陳勳奇再大放異彩，電影中除了挪用了他在《其後》的兩首曲目〈EPILOGUEⅠ～告白〉與〈模様〉外，亦用上了1966年意大利愛情喜劇電影《教我如何愛上她》（ Come imparai ad amare le donne）配樂〈浪漫的女人〉（La Donna Romantica）。

這首配樂在影片後半段，葉問與宮二久違了的重遇，在戲院包廂間敘舊，在青燈下互道多年離別際遇，雖然有千言萬語但卻又欲言又止，二人一陣謐默後隨即奏出明媚旋律，讓曲調彷彿變成宮二內心獨白，弦樂為這為飽歷風霜的俠女添上一份溫柔，襯托出昔日美好的時光將一去不復返。

最喜歡電影沒配樂

令人意想不到的是，在接受媒體訪問時，梅林茂曾表示「作為一個普通電影觀眾，其實最喜歡沒有配樂的電影。」他認為電影配樂，是恰到好處地烘托演員演技、神態或是台詞，所以不可以有太多的音樂。他以一種他稱為「人間劇」的電影為例，這種電影或電視劇主要講述現實中的人，他看這種影視作品的時候反而希望沒有音樂。看這種「人間劇」的時候，故事本身和演員的演技是最重要的，看劇情和表演就足夠精彩了。所以對一部真正優秀的電影來説，靠故事、導演和演員的力量就足夠了，沒有音樂也沒怎麼。也是從這個角度來説，他最喜歡的是沒有音樂的電影。