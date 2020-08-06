【網店介紹】世界級博物館品牌直送家中　客廳睡房也變藝術館

網購並非只有飲飲食食，想購物之餘增長文化氣息，為大家推薦以下三個世界知名博物館的網上商店。時裝、擺設、家具一應俱全，大部分貨品都能郵寄香港。只要安坐家中，世界級藝術名物隨時送到你手！

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１ 大英博物館 British Museum Shop

成立於1753年的大英博物館，堪稱世界最知名博物館。館內囊括多個世界文明的展品，而它的網上商店亦是包羅萬有。其中最具特色的，是各類型文物的坊製品。你只需要25元英磅，就可以將希臘愛神 Aphrodite 的雕像帶回家。而今季的特選貨品，則有日本的浮世繪系列，以及用大英博物館名物 Lewis Chessman 仿製而成的一比一棋子。

所有貨品皆可全球快遞，運費則按地點及貨品重量計算。現時登記作會員可享9折優惠，聖誕或新年特賣時更可低至5折。不過受疫情影響，商店的運作亦會有調整。有興趣的朋友，記得登入官網留意最新資訊，或者訂閱大英博物館商城的電郵通知。

【點擊圖片，欣賞大英博物館網店的部份貨品】

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２ 梵高博物館 Van Gogh Museum Shop

梵高博物館坐落於荷蘭的阿姆斯特丹，乃當地的著名地標，亦是世界上收藏得最多梵高真跡的地方。它的網上商店自然亦是以梵高畫作做賣點。除了一般的仿製畫外，還有不同款式的壁布。讓你可以在梵高的《星夜》之下，與家人朋友共進晚餐。商店亦有各色各樣的文具，包括筆記薄、回形針、鉛筆袋等。另外更有以梵高畫作繪製的滑板，喜歡梵高又會收集滑板的朋友，千萬不要錯過。

店內所有商品都能運送香港，而且在放入購物藍的一刻，就會立即顯示加上運費後的價格，全程無需開設帳戶，十分方便。如果是梵高的忠實擁躉，記緊去到梵高博物館商店的官網逛逛了！

【點擊圖片，欣賞梵高博物館網店的部份貨品】

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３ 大都會藝術博物館 The Met Store

位於曼哈頓中央公園旁的大都會藝術博物館，是世界上最大的藝術博物館之一。館內展品涵蓋不同時空，除了有古典藝術及文物，亦有專門展出現代藝術的分館。因此它旗下的 Met Store 產品亦相當多元，就算是對藝術認識不深的朋友，都一定能從中找到心頭好。近期比較受歡迎的貨品有俄羅斯吊墜、清代豹圖圍巾、多功能色盒等。

不過要留意的是，Met Store 的貨品價格頗貴，如果要郵寄去海外地區，平均要多付54元美元運費，看來比較適合高消費力的朋友。不過現時 Met Store 已經有聖誕特賣產品的目錄可供預覽，屆時或會有折扣。有興趣的話，可以到它的官方網站查詢。

【點擊圖片，欣賞大都會藝術博物館網店的部份貨品】