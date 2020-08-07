日本得意 App｜圖畫瞬間變成互動公仔　熱爆大小朋友愛不釋手

只要手機在手，圖畫瞬間變成互動公仔！近日一款日本 App 在社交媒體熱爆，可愛得意程度迷倒大小朋友，紛紛愛不釋手。

「らくがきAR」（RakugakiAR，中文：塗鴉AR）8月1日上架，不足一星期已成為日本最受歡迎的AR App。

「Rakugaki」在日文的意思是「塗鴉」。這款 App 由一家日本新創公司 Whatever Inc. 所開發，他們的成立宗旨是「透過各式各樣的方式，將創意化為現實」，目前在東京、紐約、柏林，甚至台灣都有據點。而「RakugakiAR」正正是能夠實現「當我畫的東西栩栩如生」想法的神奇工具。

App 的操作十分簡單，只要把焢螢幕鏡頭方框對準圖畫，紙上圖畫便會瞬間變成有厚度的瓦楞紙互動公仔，在裝置螢幕上四處走動。用家還可以點擊螢幕與公仔們互動，還可以像電子寵物般餵食！點擊空位便會有魚、香蕉、起司蛋糕等掉下，公仔會走去吃那些食物，吃完甚至會留下「便便」呢。

此 App 令原本無聊的圖書變得生動起來，十分適合一家大小一同遊玩，尤其在鼓勵小朋友閱讀學習時更為有效。

雖然「RakugakiAR」目前僅提供手機及 iPad 的 iOS 版，暫時不支援 Android 系統，但已經馬上紅遍社交媒體，Twitter、Facebook、IG 大量網民都在熱玩，令本來只存在於二次元的公仔躍出紙外！

多名港日台插畫家亦大玩特玩，包括有小克、DDED、路邊攤、黎特、辛卡米克等︰

+ 8 + 7 + 6

甚至連人氣漫畫《海賊王》的作者尾田榮一郎亦忍不住把玩一番︰

不過亦有插畫家因為沒有I phone玩不了，忍不住吐糟︰

Android用家只能怨聲載道了......（圖片擷取自︰Nagee Facebook）

本地漫畫家黎達達榮甚至自製手動版去一解苦悶︰

另一方面，由於 App 似乎無法正確辨別圖像（如四肢），因此某些塗鴉的AR效果難免有些「意外」，為玩家帶來另一番爆笑景象︰