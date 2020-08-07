日本得意app｜圖畫瞬間變成互動公仔　熱爆大小朋友愛不釋手

只要手機在手，圖畫瞬間變成互動公仔！近日一款日本App在社交媒體熱爆，可愛得意程度迷倒大小朋友，紛紛愛不釋手。
「らくがきAR」（RakugakiAR，中文：塗鴉AR）8月1日上架，不足一星期已成為日本最受歡迎的AR App。
「Rakugaki」在日文的意思是「塗鴉」。這款 App 由一家日本新創公司 Whatever Inc. 所開發，他們的成立宗旨是「透過各式各樣的方式，將創意化為現實」，目前在東京、紐約、柏林，甚至台灣都有據點。而RakugakiAR 正正是能夠實現「當我畫的東西栩栩如生」想法的神奇工具。
App 的操作十分簡單，只要把焢螢幕鏡頭方框對準圖畫，紙上圖畫便會瞬間變成有厚度的瓦楞紙互動公仔，在裝置螢幕上四處走動。用家還可以點擊螢幕與公仔們互動，還可以像電子寵物般餵食！點擊空位便會有魚、香蕉、起司蛋糕等掉下，公仔會走去吃那些食物，吃完甚至會留下「便便」呢。
此App 令原本無聊的圖書變得生動起來，十分適合一家大小一同遊玩，尤其在鼓勵小朋友閱讀學習時更為有效。
雖然RakugakiAR 目前僅提供手機及ipad iOS 版，暫時不支援Android系統，但已經馬上紅遍社交媒體，Twitter、Facebook、IG大量網民都在熱玩，令本來只存在於二次元的公仔躍出紙外！
多名港日台插畫家亦大玩特玩，包括有小黑、DDED、路邊攤、黎特、辛卡米克等︰
甚至連人氣漫畫《海賊王》的作者尾田榮一郎亦忍不住把玩一番︰
尾田さんから #らくがきAR の動画が到着！ルフィを描いて〜、ぽこっと生まれて〜、ぽこっと生まれて〜、ルフィ量産！笑 動いてるのかわいー！みんなもONEPIECEのキャラ使って遊んでみてね！ #ONEPIECE pic.twitter.com/vpJfP662LE— ONE PIECEスタッフ【公式】 (@Eiichiro_Staff) August 5, 2020
不過亦有插畫家因為沒有I phone玩不了，忍不住吐糟︰
Android用家只能怨聲載道了......（圖片擷取自︰Nagee Facebook）
本地漫畫家黎達達榮甚至自製手動版去一解苦悶︰
另一方面，由於 App 似乎無法正確辨別圖像（如四肢），因此某些塗鴉的AR效果難免有些「意外」，為玩家帶來另一番爆笑景象︰
月を見る度に思い出しそうです。 柴田亜美#柴田亜美 #KOF #KOFG #八神庵 #SNK #らくがきAR— 柴田亜美staff (@s_ami_staff) August 3, 2020
新作YouTube動画はこちら⬇️https://t.co/AsCs2KHCpS pic.twitter.com/gleLJ8j5Ol
らくがきARすごい— （´-`）.｡oO (@Qebehsenuef_) August 3, 2020
かわいいかわいいベイマックス
、、、、、、え？#らくがきAR pic.twitter.com/rNbF3ji4o1