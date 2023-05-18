半澤直樹2「伊佐山」市川猿之助疑自殺　名號源自日本歌舞伎世襲

【市川猿之助疑自殺/ 半澤直樹2/ 伊佐山】曾參演大熱日劇《半澤直樹2》，飾演大反派伊佐山的演員市川猿之助，被經紀人發現與父母倒臥在家中，疑似自殺。



據日本傳媒報導，被爆出性醜聞的市川猿之助倒在地下室，身旁發現了類似遺書的留言，而他的父母先後死亡。而市川猿之助則是送院時意識模糊。



由日本歌舞伎出身的市川猿之助，跟《半澤直樹2》演員香川照之「大和田」同屬師徒關係，二人的名號也關係密切。現在一起了解這於2008年正式列入非物質文化遺產代表目錄的日本獨有劇場藝術的名號世襲傳統。



市川猿之助是日本傳統歌舞伎出身

市川猿之助在《半澤直樹2》中扮演大奸角「伊佐山」，令人留下深刻印象。（影片截圖）

2020年大熱《半澤直樹2》，半澤除了重遇大反派大和田外，今次還遇到大和田「愛徒」伊佐山。相信很多讀者都認同演大和田的香川照之是「顏藝大師」，想不到連演他徒弟伊佐山的市川猿之助都是「顏藝」了得。其實，這戲中「師徒」二人在戲外是堂兄弟關係，二人均是日本著名歌舞伎家族成員。這次為大家介紹香川出身的市川歌舞伎家族之餘，還為大家介紹日本的歌舞伎。

《半澤直樹2》一眾演員表情豐富，幾位被觀眾大讚是顏藝大師。

歌舞伎源自傾奇踊

香川照之出身自演藝世家，是歌舞伎市川猿之助家族成員。香川雙親都是演藝人員，母親出身寶塚歌舞劇團，其父親便是市川猿之助三代目。市川猿之助（いちかわ えんのすけ）是歌舞伎役者的家名、名號，由本名喜熨斗龜次郎（1855-1922）首代目所創立。市川猿之助在歌舞伎界不是最傳統的世家流派，相比較其他世家至今只傳了四代人，但在日本歌舞伎界是著名的革新派家族，這家派主張歌舞伎應該更具速度感更有視聽覺的娛樂性，於是創了スーパー歌舞伎「超級歌舞伎」這個特殊的歌舞伎演出方式，在裡面有吊鋼絲以及超級快速的變裝等。

歌舞伎可比喻為日本的梨園，是日本所獨有的一種戲劇，起源於17世紀江戶初期，據說始祖為出雲大社之巫女（祭司的女助手）「阿國」，她是文獻記載中最早開始演出歌舞伎原型「傾奇踊」的人。歌舞伎與能劇、狂言等傳統技藝流傳至今。1965年，歌舞伎這項藝術被指名為重要無形文化財。2005年，聯合國教科文組織正式宣布，歌舞伎與其他42項藝術並列為非物質文化遺產。

歌舞伎名家繼承原則

歌舞伎只限男性演出，亦只有男性可承繼家名名號。香川照之雖然是市川猿之助家族傳人，但因為自小父母離婚，香川跟母親生活，他到中年才加入歌舞伎界。2011年9月27日，香川照之和一直甚少聯繫的父親關係破冰，當時年近半百的他在歌舞伎圈中份屬新人，他沒有繼承父親「猿之助」名號，而是繼承了九代目市川中車的名號，進入了歌舞伎界。他的兒子也入行，襲名市川團子。作為特例，香川照之被允許在影視劇圈繼續使用「香川照之」之名，歌舞伎演出則用「市川中車」之名。

歌舞伎家族的襲名傳統，一般是在上一代目離世，下一代人襲名；但亦有當傳人技藝被肯定到一個程度，並且剛好前面那一個名號沒有人承接那你就有機會被提出襲名。香川照之沒有承襲他父親的名「市川猿之助」，這個名字給了香川照之的堂弟─市川龜治郎，也就是現在的四代目市川猿之助，亦即是在《半澤直樹2》中演出大和田愛徒的伊佐山。

市川猿之助(四代目)原名喜熨斗孝彦，又名市川龜治郎，是三代目的侄子，他的繼承背景比較特殊，是在三代目仍在世時襲名。他自5歲起已亮相歌舞伎舞台，多年來一直在市川猿之助的「瀉澤屋」門下承襲著猿之助的一些重要戲碼（也就是一直挑戰演出猿之助當初的得意戲碼或是猿之助的精神），獲得認可而襲名猿之助。而本來仍在世的猿之助，也就另外襲了「猿翁」這名號。

【點圖看看有哪幾位歌舞伎藝員在《半澤直樹2》中演出】

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歌舞伎外，這位四代目亦演出多套影視作品，當中最出名的是2007年在NHK大河劇《風林火山》中演出主角武田信玄（晴信）一角。2010年則首次與堂兄香川照之在NHK大河劇《龍馬傳》共演。

(左起)香川照之、市川團子、猿翁、市川猿之助四代目攝於襲名儀式。(網上圖片)

除了這兩位歌舞伎界重要人物共演《半澤直樹2》外，於兩輯《半澤直樹》中均有亮相，在第一輯中飾演金融廳主任檢查官黑崎的演員片岡愛之助，亦是日本著名歌舞伎演員片岡寬之，亦為歌舞伎名家「片岡愛之助」的第六代現任襲名者。另一演員井上龍一，也是歌舞伎尾上松也(二代目)。

【小知識】歌舞伎大致分為「歌舞伎狂言」與「歌舞伎舞踊」兩種表演。「歌舞伎狂言」是有故事性的戲劇演出，通常敘述歷史故事或是特定時代為背景的編造故事；「歌舞伎舞踊」主要是舞蹈的演出，「舞踊」本身就是舞蹈的意思。若果對初次接觸這門表演藝術的觀眾來說，一般會以舞蹈為主的「歌舞伎舞踊」，作為入門欣賞選擇。

