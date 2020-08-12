驍勇善戰的董卓　為何被史書寫成肚滿腸肥的胖子

由福田雄一執導的電影《新解釋．三國志》，上星期釋出了完整的人物造型照，其中渡邊直美飾演的豐滿版貂蟬，更是引起全城熱話！其實在悠長的三國文化之中，也有一位公認的胖子。他肚滿腸肥、不事生產的形象，一直深入民心。

由福田雄一執導的電影《新解釋．三國志》，上星期釋出了完整的人物造型照。岩田剛典及渡邊直美分別飾演男女主角趙雲及貂蟬。（映画『新解釈・三國志』製作委員会）

然而，這一切都純屬誤解。翻查史書，他非但不是「死胖子」，更有可能是個肌肉發達、英明神武的壯士。這位被委屈了過千年的受害者，究竟是誰⋯⋯

策馬騎射 智勇雙全

這個人就是董卓。不論是光榮《三國志》抑或《真三國無雙》，董卓都被描繪成一個如山峰般大的肥漢。而羅貫中的《三國演義》，亦明確載有一句「卓胖大不耐久坐」。那麼真實的董卓，又是作何模樣呢？

董卓（？—192年），字仲穎，陝西臨洮人。他二十歲左右從軍，後被涼州刺史成就徵辟為從事，專責巡守邊塞。按《後漢書．董卓列傳》記載：「卓膂力過人，雙帶兩鞬，左右馳射」。「鞬」乃身上藏弓之處，這句話的意思，就是董卓天生神力，能夠在馬上左右開弓。其勇猛形象，由此可見一斑。

在光榮出版的《三國志》系列中，董卓可謂一代胖過一代。（光榮特庫摩）

他在擔任從事期間，便曾率兵擊破羌胡，斬殺近千人。公元167年，董卓升為中郎將張奐的軍司馬，與另一司馬尹端合作，打敗了侵擾關中的東羌、先零羌五六千騎，再立戰功。黃巾起義時，董卓因兵敗被免官，但翌年西邊涼州的戰事，又給予了他東山再起的機會。

當時漢軍兵分六路，征討割據金城的韓遂軍團。其中五路皆吃敗仗，只有董卓這支兵馬能夠全身而退。後來亦是在他與左將軍皇甫窩的配合底下，擊退了韓遂、馬騰等一眾羌軍，途中還發生了一段插曲。他曾於望垣縣北遭數萬羌軍所圍。眼見糧草將盡，他先假裝在渭水上築堤捕魚，暗中從堤下撤退。待敵軍察覺時，再決堤阻擋追兵，最終成功逃離險境。

有勇有謀，還要經常策馬上陣，實在很難想像他是一個連走路都有困難的胖子。

在《真・三國無雙》之中，董卓更加是一臉意氣風發的暴發戶形象。（光榮特庫摩）

卓素肥，膏流浸地

當然，董卓並非全然沒有變胖的可能。眾所周知，董卓在進兵洛陽之後，廢除了少帝並改立陳留王劉協為獻帝。其時他大權在握、生活糜爛，的確有機會發福。《後漢書．董卓列傳》便寫道，他放縱士兵擄掠財物，「又姦亂公主，妻略宮人」。

但值得注意的是，董卓改立獻帝時乃公元189年，三年後他便死在了呂布手上。期間還因為遭到「反董聯盟」以及黃巾餘黨的脅迫，而火燒洛陽、遷都長安。他究竟能夠吃胖多少，實在存疑。假若他真的是在短時間內急速變胖，似乎亦是屬於病理性變胖，與後世眼中那個意氣風發、左擁右抱的暴發戶形象也不相符。

那麼是誰讓肥胖成為了董卓的最大特徵？答案是「建安七子」中的王粲。熟悉三國文化的朋友，大底都會聽過「董卓點燈」的故事。而這個故事的出處，便是王粲所著的《英雄紀》。《英雄紀》又名《漢末英雄紀》，全文佚失已久。其中有關三國群豪的內容，部份被收錄至裴松之的《三國志注》。按《英雄紀》敘述，董卓死後，他身上的肥膏流滿一地，有守屍的官吏忽發奇想，將火炬置於其肚臍中央，當油燈點燃。結果竟然一連燒了好幾天，光亮程度如同白晝。這個故事在《後漢書》中亦有提及：

「卓素肥，膏流浸地，草為之丹。守尸吏暝以為大炷，置卓臍中以為燈，光明達旦，如是積日。」

以今天的眼光來看，這個故事顯然是有誇大之嫌。但經過多年的口耳相傳之後，董卓的「肥人」形象就再沒有翻身機會。往後千百年間，不論是小說、動漫、電子遊戲，董卓大多只能以胖子的身份示人。很多人都不知道，原來他曾經是一個力能左右開弓的壯士。

當然並非所有流行文化都將董卓描繪成胖子，《火鳳燎原》中的董卓便是一名壯漢。（東立）

歷史是由人所書寫的

至於王粲為何要撰寫那個故事，或許與他的政治立場有關。前文提到，王粲乃「建安七子」中的一員，甚至有「七子之冠冕」的美譽。他得到曹操賞識，曾被其闢舉為丞相掾，賜爵關內侯。魏國建國後，又升為侍中。因此他視曹魏政權為漢室王朝的惟一合法繼承人，對於篡奪漢室的董卓自然是嗤之以鼻。

另一方面，董卓在洛陽城的暴行，亦同樣是有目共睹。除了魚肉百姓，他還在遷都長安時，將洛陽城燒個片甲不留，方圓二百里內幾近無人生還。各方勢力都對他恨之入骨，為了渲染他的暴虐形象，肥胖就是其中一種最佳的描寫手法。

常言道：「歷史是由勝利者所書寫」。對於三國這樣波瀾壯闊的時代，參與書寫及創作的人就更多。結果就在無意之間，塑造了我們今天的一些既有認知。

當眾人都在為渡邊直美的貂蟬而捧腹大笑時，董卓卻可能在旁邊默默流淚啊！