【對馬戰鬼】黑澤名致敬外　哪些經典電影影響遊戲武士道元素？

PS4人氣《對馬戰鬼》（Ghost of Tsushima），我們早前曾撰文介紹著名日本導演黑澤明的作品，如何影響遊戲創作「黑澤模式」，文中提及一些黑澤明的電影如何啟發遊戲團隊創作。這次，本文會為大家詳細介紹這些相關電影，和黑澤明以外，有怎麼電影影響這套遊戲創作？

1.《七武士》(1954)

《對馬戰鬼》的創意總監 Nate Fox曾透露，黑澤明的《七武士》定義了他對武士的概念。「那部電影中的武士具有的尊嚴和熱心，正是我們遊戲努力去捕捉的東西。」

故事以日本戰國時代為背景，一小山村面臨著山賊的威脅，為了保護秋天的收成，村中長老決定讓去請武士來保護村子安全，但只能拿出的報酬是一天三頓的白米飯。在城裡，他們遭到了武士白眼甚至被打。直到浪人勘兵衛（志村喬飾）的出現，幾經考慮最後答應了。他對農民說至少需要七名武士，於是久藏（宮口精二飾）、勝四郎（木村功飾）、五郎（稻葉義男飾）、七郎（加東大介飾）、平八（千秋實飾）和菊千代（三船敏郎飾）等六人也加入了隊伍，七個人肩負保衛村子的任務。整個防禦準備的過程中，武士與農民間發生許多摩擦也鬧出不少笑話。而在一次偷襲行動中，有武士為救農民被火槍打死，很快山賊的反撲隨之而來，一場惡戰即將開始。

外國媒體BBC便曾有評論指出，對於看厭了荷里活西部片的觀眾而言，黑澤明電影裏的文化富有異域風情卻又發人深省，而且沒有距離感。黑澤明傾向於淡化美國著名電影導演John Ford對他的影響，但他的成就依然在善於將西方電影傳統手法與日本流派新式的激進融匯相結合，例如他的武士電影（劍法電影）和時代劇（以日本歷史為背景的作品）。

2.《用心棒》1961

創意總監 Jason Connell 亦表示1961年的《用心棒》影響《對馬戰鬼》美術風格：

「在我還很年輕時，1962 年的《用心棒》(Yojimbo) 讓我了解到怎麼是漂泊的浪人，以及願意毫無顧慮地走進敵陣的英勇。電影中的世界充滿有趣的角色，令我至今仍難以忘懷。」

片中浪跡江湖的武士（三船敏郎）來到一個小鎮，看見當地兩個惡霸為爭奪地盤，經常械鬥，弄得市面蕭條，他為替天行道，從中策劃促成兩方傾軋拚鬥，藉以促使他們相互消滅對方，最後武士得嚐宿願，並弄到一筆錢款才飄然離去。

本片塑造了日本英雄的典型——浪人，一種飄飄然的英雄，具有美國西部片的味道。本作品曾被收入日本名片200部，並獲1961年電影旬報 十佳獎第二名。三船敏郎獲最佳男演員及威尼斯電影節最佳男演員獎。男主角三船敏郎獲得了威尼斯電影節最佳男演員獎。

《用心棒》中主角被捲入兩大氏族間的衝突，而片中武士打鬥也成了《對馬戰鬼》戰鬥以及「對峙」系統的靈感來源。

3.《樁三十郎》(1963)

Nate Fox曾表示，《樁三十郎》電影結尾一幕對他影響很深：「兩個武士之間的僵持。這兩個戰士之間的緊張關係，他們都等待對方先攻，然後一擊把對方置於死地。我們試圖將這一幕幕，直接轉化進遊戲之中。」

電影講述在郊外神社的神殿裏，九位年輕武士在秘密開會，城代家老的外甥井阪（加山雄三飾）準備向大目付菊井求助整治內部問題。但外貌邋遢的武士椿三十郎（三船敏郎飾）出現，告訴他們菊井才是背後的黑手。果然，神殿很快被大目付手下團團圍住，三十郎出手替年輕人解危，而室戶半兵衛（仲代達矢飾）卻欣賞三十郎的身手，歡迎他加入。之後，三十郎與九人組去找城代家老，卻發現晚了一步已被綁架。他們到了武士寺田家中再謀營救，隔壁就是敵人所在的黑藤府。菊井一邊監禁了城代家老，另一邊又想著引出年輕武士們出洞，幸得三十郎所救。在精妙計謀下，解救成功。但室戶半兵衛卻不放過三十郎，較量的勝負就在一瞬間。

這套作品是《用心棒》姐妹篇，兩部影片結構一致，配樂相似。黑澤明在電影中不時提點觀眾如何認知，如何選擇，他把心目中的武士精神精萃借由影像傳給受眾。

4.《紅鬍子》(1965)

黑澤明的電影不只是武士電影啟發創作團隊，其他基層小人物行俠仗義的電影亦對遊戲有所影響。《對馬戰鬼》的動畫總監 Billy Harper 便提到黑澤明最後一部黑白電影《紅鬍子》(Red Beard)，是他最愛的故事之一，故事中講述師徒關係間的衝突與矛盾，團隊便將這個故事情節對應到了《對馬戰鬼》遊戲中，主角境井仁與舅舅志村，以及其他角色間的關係。

《紅鬍子》講述剛畢業的醫學院學生保本（加山雄三 飾），在父親介紹下，來到窮鄉僻壤的小石川診所實習。他的老師是一位被稱作紅鬍子（三船敏郎 飾）的古怪醫師。起初，嚮往長崎的保本對這個貧民窟厭惡之極，並遷怒於紅鬍子，覺得自己受騙上當，無用武之地。紅鬍子是這裡遠近聞名的杏林高手，他沒有對保本提怎麼要求，而是默默地行醫，不畏權貴，不計酬勞，手下治癒的病人不計其數，其中包括因受虐精神失常的少婦（香川京子 飾）、因酗酒導致半身麻木的醉漢、因被販賣至青樓身患性病的雛妓等等。在協助紅鬍子救死扶傷的過程中，保本逐漸發現了醫德的重要，並修正了自己的人生態度。

5.《亂》(1985)

Jason Connell 表示，遊戲中配樂、城寨、城牆、戰旗和軍隊等細節，以及《對馬戰鬼》典藏版中所包含的實體「戰旗」收藏品等都是來自黑澤明晚期電影《亂》。

電影以莎士比亞的《李爾王》為靈感，故事取自日本戰國時代的一段寓言故事，講述了日本戰國時期，一個虛構的一文字家族因自相殘殺而走向滅亡的故事。一文字秀虎（仲代達矢 飾）征戰多年，手段殘忍。在七十歲時，秀虎準備將家業一分為三，由三個兒子分掌大權。他把太郎孝虎（寺尾聰飾）、次郎正虎（根津甚八飾）、三郎直虎（隆大介飾）叫到跟前，以三支箭結合才會強大這比喻來告誡三兄弟，囑咐他們要休戚與共。三郎當場把三支箭橫在膝上折斷，以抗議父親枉經亂世，而不知人情。秀虎大怒，將三郎驅逐出境。三郎遭到鄰國入贅為婿。而一文字家果然被三郎言中，背信棄義的告誡果然成真，父子及兄弟間的紛亂開始。

Jason Connell 認為黑澤明晚年作品《亂》，是這位傳奇導演少數的彩色電影作品，即便是以現代角度來看，這部電影無論在動作或攝影上仍毫不遜色。

6.《13 人刺客：殊死血戰》(2010)

近代的日本武士電影，都是遊戲設計師的參考象。例如翻拍自1963年同名電影，2010 年由三池崇史執導的《13 人刺客：殊死血戰》(13 Assassins)，電影中人數不多的武士以寡敵眾，巧妙利用村莊環境的打鬥對決，便啟發團隊創作遊戲中緊張的戰鬥場面。

故事講述幕末弘化元年（1844年），將軍德川家慶的弟弟——明石藩主松平齊韶（稻垣吾郎 飾）是個專橫跋扈、冷酷無情、殺人如麻的暴君，他即將升任老中。爲了天下蒼生不被齊韶荼毒，筆頭老中土井利位（平幹二朗 飾）暗中下令旗本島田新左衛門（役所廣司 飾）組成13人的刺殺部隊刺殺齊韶。十三刺客在齊韶參勤交代歸國途中埋伏襲擊，於中山道落合宿展開決戰。

7.《最後武士》(2003)

除了日本電影外，西方的武士電影也啟發了遊戲的創作。遊戲設計師Joanna Wang 表示，遊戲中「對馬島」地圖參考了湯告魯斯(Tom Cruise)電影《末代武士》(The Last Samurai) 的日本郊外情景(但這套電影外景並不是在日本拍)。電影中位於綠意盎然山丘小村莊裏，孩子們在櫻花樹下玩耍，郊外周圍是起霧的森林。無論是色彩或氣氛，都是為電影故事量身打造一樣，這些場景啟發了遊戲的空間美學。

《最後武士》(The Last Samurai)以日本於1876年由西鄉隆盛領導的西南戰爭和明治維新為背景，描述日本傳統在對抗現代化浪潮時最後的反撲和掩沒。主角歐格仁(湯告魯斯 飾)在美國參與鎮壓印第安人時，目睹長官屠殺平民而意志消沉，終日借酒消愁。後來歐受日本維新政府招聘，赴日擔任政府現代化軍事顧問，結果在一次領兵剿滅保守派日本武士時，歐戰敗而為對方首領、天皇前老師勝元(渡邊謙 飾)所俘。受俘期間，勝元以禮相待，為歐療傷，歐也在其間受到勝元和一眾村民熱情感染，開始愛上武士道文化，重拾軍人尊嚴，並接受修煉。後來維新政府派兵剿滅勝元，歐與勝元等眾自知必死無疑，但仍為捍衛傳統沉直而戰，而與一眾武士踏上不歸征途。