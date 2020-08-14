【淡路島】哥斯拉博物館提前開放活動　一覽歷年電影道具皮套設計

去年年底，日本兵庫縣淡路島的「二次元之森(ニジゲンノモリ)」主題公園宣布將增加一個以哥斯拉為主題的新擴建項目，稱為「迎擊哥吉拉作戰 - 國立哥吉拉淡路島研究中心」。

現在，不到一年之後，公園擴建項目尚未完全向公眾開放。取而代之的是，從現在起到2020年8月31日，世上第一個常設的「哥斯拉博物館」舉行了提前開放活動。

在博物館中可以看到哥斯拉電影中不同的皮套、場景及建築設計組件。根據報道，哥斯拉博物館中還有東寶所使用的哥斯拉電影道具，以及多年來出現於不同電影的各種怪獸原型模型。除了博物館，園區亦有禮品店及餐廳，當中也有一些哥斯拉特色菜單。

從官網可以看到有些展品與2018年於台灣舉辦《怪獸之王 哥吉拉特展》相同，筆者當時也有進場參觀，只能說假如是哥斯拉粉絲就不能錯過。

不幸的是，在8月31日提前開放結束之後，博物館、禮品店、餐廳和餐館將關閉，直到園區完全開放。

園區內更有一只1比1的「真·哥斯拉」頭。按報道，整個景點都有高空滑索，可以飛入巨型哥斯拉的嘴中，並圍繞四周觀察這隻巨型怪獸，但目前未有確定消息。

官網中還介紹將有一個射擊遊戲。遊戲中玩家要摧毀哥斯拉身上脫落的細胞，以防止它繁殖，這也連接了電影《真·哥斯拉》中，其細胞會分裂變型的劇情。

而目前尚無關於何時才會對公眾開放的消息，喜歡哥斯拉的朋友或者要多等一回了。

特攝文化小知識

按維基語，特攝原本是特殊攝影（（傳統）特效），或被稱為「詭計」拍攝的「技術」綜合縮寫，在日本，被稱為「特攝作品」的電影和電視節目等已經發展到形成大的類型了，其中特攝技術發揮巨大作用製作的作品群，統稱為「特攝」。所以，拍攝時使用一些特別的技術，例如逆旋、高速、微速度拍攝，加上合成影像，以拍到一些特殊效果或者「實際上不存在的虛構影像」，也可以是特攝。

只是，現時特攝主要是指日本使用皮套拍攝的各類超級英雄電影與劇集，《超人力霸王》、《超級戰隊》、《假面騎士》系列就是日本的三大特攝系列。而《哥斯拉》與《卡美拉》就是怪獸特攝中的兩個著名代表。