Google 推五個免費網上遊戲　輕鬆遊玩藝術文化世界

以往若從事音樂、繪畫的藝術創作,需要耗用大量物料資源,所費不菲。然而,Google又有新攪作,推出五個免費文化網上互動遊戲,除了可以透過遊戲促進音樂和繪畫創意外,還可以坐遊天下,於網上遊歷世界,在文化熱點打咭之餘,更可以遨遊學海,探索 Google 圖書內收藏的書籍。

Google 今日推岀五個嶄新文化網上互動遊戲,包括以色彩為主的 Color Hunt;創作音樂的 Assisted Melody;從你的草圖認識藝術的 Draw to Art;由小企鵝為大家擔當虛擬導遊的 Hopper, the penguin explorer,以及在書海中穿梭航行的 An Ocean of Books,透過無限創意為大家帶來有趣而富有教育意義的歷史和文化體驗。

1.Color Hunt

Color Hunt以全新方式欣賞四周環境,利用相機捕捉色彩元素,便可以為你最愛的畫作換上全新色調。用家可以嘗試貼近作品的原有顏色,或利用不同環境去創作和比較不同的作品。更可以向朋友發出挑戰,揀選指定物品類別為畫作重新上色。

2. Assisted Melody

透過Assisted Melody,用家可以揀選不同的演奏樂器和節奏,在五線譜上自由創作旋律,完成後按下播放鍵,系統便會自動將你的旋律融入至古典作曲家巴哈的音樂風格中,生成獨一無二的優美樂章!

3. Draw to Art

Draw to Art是一個讓用家體驗畫草圖開發創意的小遊戲。Draw to Art 讓用家可以自由發揮創意,以不同形狀繪出草圖,然後利用機器學習找出最相似的油畫、素描或雕塑作品等,助用家發掘和認識收藏在各地的藝術作品。

4. Hopper, the penguin explorer

疫情期間,大家都無法外出旅行,Hopper, the penguin explorer這遊戲便讓用家坐遊天下。遊戲中跟隨活潑的小企鵝遊歷虛擬世界。小企鵝將化身為專屬導遊,由吉薩的金字塔到巴黎鐵塔,走到世界各地最美麗的地方。用家還可以為小企鵝拍照「打卡」,為這個虛擬旅途留下最美一刻。

5. An Ocean of Books

在An Ocean of Books這軟件中,用家將化身成為探索家,打開這個夢幻地圖並在一遍書海中穿梭航行,探索 Google 圖書內收藏的書籍,從中學習有趣小知識,和欣賞珍貴手稿。

除了用手機下載這些應用程式外,用家可以到訪Google 藝術與文化的網頁,便可體驗這五款有趣的遊戲,激發大家的創意。