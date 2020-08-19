暢泳「口罩」　日本影師疫情下的微縮百態

不知大家兒時，有沒有幻想過恍如用了「多啦A夢」的縮小電筒，變成縮小人，在日常的家人品中穿梭遊玩？這份童心雖然是天馬行空，但只要稍加創意，也可另一種方式「夢想成真」。

日本微型藝術家田中達也（Tatsuya Tanaka），自2011年起以生活中隨處可見的物件創「微縮日曆」而聞名，至今仍不斷上載作品，為大家帶來驚喜。最近他受名模Gigi Hadid之邀，將藍色的口罩化為消暑的泳池，為《Gigi Journal Part II》創作一系列名為《口罩假期》（Mask Resort）的作品。

於1981年出生的田中達也，在IG也有超過260萬名粉絲，曾經舉辦「Minature Life Exhibtion: Tatsuya Tanaka’s World of Resemblance」展覽，累計參觀人數過百萬。作品有《Minature Life》、《Minature Life 2》、《Small Wonders》等。2011年起，田中達也持續更新創作「微縮日曆」攝影系列，他曾表示經常會去逛便利店、超市等購買尋常生活用品的地方，也在網店搜尋各種產品，一看到好的題材便用手機上記下，好讓隨時用作自己的創意靈感。

《Gigi Journal Part II》是Gigi Hadid為《V Magazine》合作推出的「Coffee Table Nooks」(適合在休閒時快速翻閱的軟性書籍），邀請全球各地的藝術家就新冠肺炎疫情到種族問題等當今最矚目議題創作作品。除了這輯《口罩假期》外，田中達也還以醫療手套為背景製作衝浪場景、以口罩做旅行帳篷，以幽默作品為大家一掃疫情陰霾。

除了這些以醫療配備為創作的作品外，他還有其他以日常生活用品，如鉛筆、廁紙、波鞋作道具的創作，還拍攝了製作過程，與大家分享！