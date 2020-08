【攝影】人文視野下的疫情日常　2020 PHmuseum 手機拍攝獎出爐

智能手機拍攝功能日趨成熟和普及,讓大眾能以最快方式記錄身邊一切。除了用手機拍下生活的美妙時光外,手機也是最貼身的工具,讓使用者瞬間捕捉他如何看身邊事物與自身關係。新冠疫情爆發期間,大家的生活都發生翻天覆地的改變,以更不同以往的方式觀看生命和事物。最近 Photographic Museum of Humanity 館舉辦網上影展,以探討攝影師如何看待這個歷史上前所未有的轉變時刻,大家如何定義自身、家庭和社會的關係。

自2012年成立的人文攝影博物館(Photographic Museum of Humanity, 簡稱PHmuseum),是一個專門聚焦當代攝影的線上策展平台,除了挖掘世界各地精彩攝影師作品外,每年亦邀請60多位攝影師進行各種線上展覽。PHmuseum Grants 計劃主要為探索當代攝影的界限而生,每年提供總額高達33,000英鎊(約340萬港幣)的獎金,自2012年舉辦以來已吸引了無數攝影師參與,並在國際攝影節上舉辦了9次個展。而在Grants去年首次舉辦的 PHmuseum Mobile Photo Prize(最佳手機攝影獎),則有別於一般攝影比賽,更強調技術以外的影像觀點,旨在讓當代攝影藝術能以更淺顯的形式走向大眾。

手機攝影普及,海量作品充斥網上,一張好作品更考影師的技術和理念。(Pexels/Daria Shevtsova)

2020年已過了大半年,全球各國都受到新冠疫情影響而生活模式大變。今屆 2020 PHmuseum Mobile Photo Prize 便因此蒐集作品,希望從人文攝影觀點去看疫情如何影響自身、家庭和社會的關係。在這個全球遭逢大變的一刻,大家如何看這個時代?

今年主題為「這前所未有的情況如何重新定義我們與家庭和社區的關係(Inside: Home, Family and Community in an unprecedented collective moment)」。由專業攝影師組成獨立評審團隊,參賽作品除了試圖就主題提供答案,還要述說這幾個月來世界正在經歷怎麼?並共同定義一種集體記憶。

首獎—意大利攝影師 Alessandro Gaja:平凡而親密的時光

首獎作品為首次得獎的意大利攝影師 Alessandro Gaja 獲得,照片是他在米蘭一楝建築物9樓俯視下去的畫面,捕捉到一家人平凡而親密的時光。一家人享受和煦日光下共進午餐,小女孩在旁玩耍。評審表示,畫面世界雖小,是他們自己的世界,以某種方式與當下的世界產生距離甚遠的情境。

第二屆PHmuseum Mobile Photo Prize首獎作品。(https://phmuseum.com/)

二獎—美國攝影師 Vikesh Kapoor —自然力量下,人類依舊脆弱

二獎為美國攝影師暨音樂家 Vikesh Kapoor 所拍攝的作品:一頭倒斃在草叢間的死鹿。評審表示,Vikesh Kapoor 的攝影呈現詩意和優美,詮釋了人類的脆弱。整幅作品中,以大量青蔥綠草與白花相襯,試圖營造出輕鬆悠閒的氛圍;同時草叢中鹿頸彎曲的姿態,透露出令人不安的情緒。「這張照片既展示了自然的力量,同時也揭開了人類對自然所做一切,幾乎一語道破了如今地球所面臨境況。」

第二屆 PHmuseum Mobile Photo Prize 二獎作品。(https://phmuseum.com/)

三獎—美國攝影師 Elena Haliczer:VR 下人與物有何觀賞關係?

三獎是美國攝影師 Elena Haliczer 拍攝父親正在使用 VR 頭戴式裝置情景。他趁著父親獨自坐在沙發觀賞 VR 時,悄悄拍下這張作品。評審表示,「這是一幅層次分明的照片,既充滿未來感又富有童趣,也有一種稍縱即逝的氛圍,正常觀看者和事物的聯結正被打破。」特別右下角檯角指著襪子露出皮膚,檯和同一方向的黃色牆身,突顯了紅色靠墊的鮮明,以及藍色牆壁與父親毛衣顏色間形成迷人對比。

第二屆PHmuseum Mobile Photo Prize三獎作品。(https://phmuseum.com/)

另有9幅作品入選年度最佳手機攝影榮譽獎,是次網上展其他作品,可以到官方網站觀賞(phmuseum.com/m20)。