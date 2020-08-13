【食物攝影】善用構圖法突出主體外　如何建立個人風格？

上周藝文編輯團隊為大家介紹三個用智能手機拍攝食物的小技巧，今次繼續為大家分享幾個有用小秘技，有事前必須要先做到的準備功夫，亦有後製的小法寶，讓你更容易拍得引人入勝的美食照片。【本文圖片來源：Pexels】

前篇文章——【手機拍攝】三招拍出專業美食照 如何避免硬光拍攝？

1.使用補光工具

一般智能手機已預設拍攝的曝光值，在現場光暗對比不強烈情況下，電子系統一般能計算到正確曝光。若果現在光暗有明顯對比，系統測光可能出錯，甚至把暗位拍得全黑。這時候，拍攝時可以按著屏幕中主體位置，手機會出現一個「太陽」的符號（見附圖），這時候按著屏幕把手指向上或下拉動，可以增加/減少相機的曝光，讓你把照片的曝光調整，例如將全黑（俗稱「黑死」）的部位推光少少。

當然，有時這樣仍未能解決畫面部份過暗的情況，或器材已開盡內置的補光功能，這時候便要拍攝時做好補光工作，可以在光源的反方向，補一張白色的咭紙/鏡/白色的餐碟，把主光反射到暗位上，為拍攝主體稍作補光。

2.善用構圖法

為了拍出好的作品，構圖是重要考慮元素。對專業攝影人來說，構圖方法有多種，對入門的朋友來說，小編便會介紹最基礎的「井字構圖法」。

把相片幻想劃上了一個「井」字或「九宮格」，在這構圖法中橫直線的交匯點最具吸引效果，亦即是將主體放在「井」字中交匯四點的其中一點，最能突出主體。一般我們會把主體放在中心，即是放在「井」字四個交叉點的其一個點上，這樣的構圖畫面會給人最完美的視覺衝擊。

井字構圖法除了可以讓我們更好地對畫面佈局外，還可以突出主體。我們經常不知道應把主題放在畫面的哪個位置比較好，這時候就可以利用井字構圖，來合理地安排主體的位置，讓畫面空間感更強。

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3.讓照片說故事更具動感

只是單單拍攝一款食物，不論你的用色、構圖如何出色，看多了也會乏味。有些時候，科技並不能帶來創意，這時候可以嘗試讓你的照片「說故事」。

這意思是指照片除了是拍攝美食外，還讓觀眾看到背後的故事。方法除了我們上一篇說配搭道具外，還可以善用拍攝位置周圍所有物品，例如是特寫同檯朋友用餐具夾起佳餚的畫面、又例如特寫正在把淡奶倒進咖啡的畫面等，讓本來是靜態的照片更具人味、更見動感。

4.後製工具提升拍攝效果

小編雖然說不能太靠後製補救一張照片，但事前功夫做好後，適量的後製可以提昇相片美感。很多人會用相機中的濾鏡去改變照片風格，小編個人是不太建議用濾鏡後製，因為罐頭式濾鏡未能具體按自己心水去逐個效果調校，濾鏡亦可能讓相片看上去「很假」，缺乏個人風格。

然而，適量的調整仍然是必須的，這裡指調校相片的飽和度、對比度、清晰度、高光和暗位等細節。現在很多智能手機已內置多個調整功能，若手機內置系統設定未能滿足你，大家可以下載 Snapssed、VSCO、Lightroom Mobile等有較多設定功能的APP軟件，作更具個性化的後期調整。

如何建立個人風格？

長遠而言，從這些調校細節或拍攝題材中發展自己的相片風格，例如專門拍攝某一類食物、專拍攝某一個色溫、強調某一個色彩、強調低/高對比度等等，讓照片更具個人特色。