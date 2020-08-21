《動物農莊》遊戲版　讓你體驗權力腐敗的本質

「所有動物一律平等，但有些動物比其他動物更平等。」

這經典文學名句，出自英國作家喬治・奧威爾（George Orwell, 1903-1950）所創作的《動物農莊》。這本諷刺極權政府的寓言小說，由1945年出版至今仍然暢銷，被評為20世紀百大小說之一。最近，《動物農莊》跨入電玩遊戲界，以冒險遊戲形式讓玩家體驗掌權者如何逐漸腐敗。這種結合遊戲互動的新嘗試，或者是另一個嶄新角度讓當代人重新體驗傳世經典。

奧威爾：從1984回看1936

《動物農莊》（Animal Farm）是英國作家喬治・奧威爾所編寫的托寓小說，在1945年8月17日正式於英國出版。作者曾表示這寓言故事反映了1917年俄國革命至踏入史太林時期的歷史事件，並借故事批判史太林和史太林主義。

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1936年西班牙爆發內戰，時任新聞記者的奧威爾為了報道戰況，前往巴塞隆拿，但旋即加入有馬克思主義背景的 P.O.U.M. 工人黨民軍，此組織和史太林撐腰的共和軍水火不容。翌年一月，奧威爾前往阿拉岡前線（Aragon Front）作戰，直至在威斯卡附近被子彈射穿咽喉，被送往巴塞隆拿醫院救治。後來 P.O.U.M. 被史太林定性為「托派組織」，下令搜捕該黨黨員，奧威爾夫婦也被列作「狂熱托派分子」，被逼回國休養。在這期間，奧威爾體會到 P.O.U.M. 民軍自由平等的生活模式，同時冷靜地觀察到極權主義的權力鬥爭手段。西班牙內戰的體驗就成為日後奧威爾創作《動物農莊》的背景。

史太林：鋼鐵的人

日前遊戲發行商 The Dairymen 和《王權》（Reigns）開發商 Nerial 聯手公布推出 PC（Steam）及手遊遊戲《動物農場》，這遊戲改編自喬治．奧威爾著於1945年的經典托寓諷刺小說的同名冒險遊戲。這款遊戲讓玩家體驗奧威爾的故事，通過選擇遵從、忽略或邊緣化動物的意願，從而影響決定農場命運的關鍵事件。玩家必須設計策略來平衡資源，保護農場，並讓動物們開心。藉由20世紀30年代的經典藝術風格，《動物莊園》透過農場內的革命，讓玩家直接體驗權力的腐敗本質。

遊戲預計今年秋季推出，有興趣重溫這經典的朋友，或者可以遊戲角度來重新闡釋這經典。